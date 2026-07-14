El INDEC dará a conocer la inflación de junio y se anticipa que rondaría por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el dato de inflación correspondiente a junio, una cifra que concentra la atención del Gobierno nacional, de los analistas económicos y de las consultoras privadas, debido a que las proyecciones anticipan una nueva desaceleración del índice de precios.

De acuerdo con los informes elaborados por distintas consultoras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría perforar el 2%, consolidando así un proceso de desaceleración que viene registrándose durante los últimos meses. Las estimaciones privadas coinciden, en líneas generales, con las expectativas expresadas por funcionarios del Gobierno nacional, quienes consideran posible que el dato oficial confirme una tendencia descendente en la evolución de la inflación.

Uno de los antecedentes que alimentó esas previsiones fue la información difundida por la Ciudad de Buenos Aires, donde el costo de vida correspondiente a junio registró un incremento del 1,8%, el valor más bajo observado durante el primer semestre del año.

Ese resultado fortaleció las expectativas oficiales respecto del indicador nacional que dará a conocer el INDEC.

El Gobierno confía en una nueva desaceleración

Desde el Gobierno nacional manifestaron confianza en que el dato oficial confirme una nueva reducción del ritmo inflacionario. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que la inflación podría ubicarse en torno al 1,9%, aunque aclaró que se trata únicamente de una proyección.

"La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número", señaló. Al mismo tiempo, precisó que esa estimación no deja de ser un cálculo previo al dato oficial.

"Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", añadió. En el mismo sentido se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva realizada la semana pasada. Según indicó, el número de inflación continuará descendiendo durante los próximos meses y lamentó que el caso de Manuel Adorni impidiera que otras noticias favorables alcanzaran mayor repercusión pública.

Las consultoras proyectan un índice entre 1,5% y 2%

Los relevamientos realizados por diversas consultoras privadas muestran un escenario similar al planteado por el Gobierno. En términos generales, las estimaciones apuntan a una tercera desaceleración consecutiva del índice inflacionario y ubican la variación mensual por debajo del 2%.

Las proyecciones recopiladas por la Agencia Noticias Argentinas muestran un amplio consenso respecto de esa tendencia. Aunque existen diferencias en los cálculos finales, la mayoría de las estimaciones se concentra en un rango comprendido entre 1,5% y 2%.

El relevamiento de Econviews

La consultora Econviews informó que durante la cuarta semana de junio los precios correspondientes a una canasta de alimentos y bebidas en supermercados registraron una suba del 0,2%.

Ese resultado representó un leve descenso respecto de la tercera semana del mes, cuando la variación había sido del 0,3%. El informe también identificó cuáles fueron los rubros que registraron los principales movimientos durante los últimos siete días del relevamiento. Entre las mayores subas se destacaron:

Embutidos: 2,6%.

Mientras que entre las bajas sobresalieron:

Bebidas: -0,8%.

Como resultado de esa evolución semanal, la consultora señaló que el incremento acumulado de las últimas cuatro semanas descendió hasta 1,1%.

El análisis realizado por LCG

Por su parte, la consultora LCG indicó que durante la última semana de junio el rubro alimentos y bebidas no presentó variaciones. Según el informe, ese comportamiento respondió a una compensación entre incrementos y bajas registrados en distintos productos.

Entre los aumentos figuraron:

Verduras: 1,7%.

1,7%. Bebidas: 0,9%.

En tanto, las principales bajas correspondieron a:

Carnes: -0,4%.

-0,4%. Frutas: -1,3%.

Con esos resultados, la consultora concluyó que el IPC mensual promedio de las últimas cuatro semanas mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en 1,5% respecto del registro observado durante mayo.

Analytica también prevé una inflación inferior al 2%

Otra de las consultoras que elaboró estimaciones fue Analytica. El relevamiento señaló que los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,1% durante la cuarta semana de junio. Asimismo, indicó que el promedio correspondiente a las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4%.

Sobre esa base, la consultora proyectó que la inflación general del mes podría ubicarse en 1,8%. El informe también detalló cuáles fueron los rubros con mayores incrementos y aquellos que registraron las principales bajas.

Las mayores subas correspondieron a:

Verduras: 5,3%.

5,3%. Aguas, gaseosas y jugos: 2,4%.

Las principales disminuciones fueron:

Pescados y mariscos: -1,9%.

-1,9%. Frutas: -2,3%.

Un dato esperado por el mercado y el Gobierno

La publicación del índice correspondiente a junio permitirá conocer si efectivamente se consolida la tendencia descendente anticipada por las consultoras privadas y por el propio Gobierno nacional.

En caso de confirmarse las proyecciones, sería la tercera desaceleración consecutiva de la inflación mensual y un nuevo registro inferior al observado en meses anteriores. El dato oficial del INDEC servirá además para contrastar las estimaciones privadas con el resultado definitivo y ofrecer una referencia precisa sobre la evolución de los precios durante junio.