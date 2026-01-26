El oro rompió un récord histórico y superó los 5.000 dólares la onza

El oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza, consolidando un nuevo récord en los mercados internacionales y reafirmando su rol como activo de refugio en un escenario global marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad financiera y las tensiones geopolíticas. El avance del metal precioso se produjo en un contexto atravesado por conflictos armados, expectativas de cambios en la política monetaria estadounidense y decisiones económicas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante las primeras operaciones del mercado asiático del lunes, el precio del oro al contado alcanzó los 5.088,52 dólares por onza, luego de tocar un máximo intradiario de 5.092,71 dólares, según datos de mercado. En paralelo, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaron hasta 5.079,30 dólares por onza, reflejando una fuerte demanda por parte de los inversores.

El movimiento alcista no se limitó al oro. La plata subió hasta 108,91 dólares por onza, después de haber marcado un récord histórico de 109,44 dólares. El platino, en tanto, escaló hasta 2.871,40 dólares por onza, mientras que el paladio alcanzó los 2.075,30 dólares, su nivel más alto en más de tres años. El comportamiento conjunto de los metales preciosos confirma un cambio estructural en la preferencia de los inversores frente a un escenario global incierto.

El oro acumula una suba del 64% a lo largo de 2025 y más de 17% en lo que va del año, sostenido por varios factores convergentes: la búsqueda de cobertura frente al riesgo, la expectativa de una política monetaria más laxa en Estados Unidos, las compras persistentes de bancos centrales y los flujos récord hacia fondos cotizados (ETF) respaldados por el metal. En ese sentido, operadores del mercado señalaron que China extendió por decimocuarto mes consecutivo su programa de compras de oro en diciembre, reforzando la presión alcista.

La magnitud del avance se vuelve más evidente al observar la evolución reciente del precio. En enero de 2024, el oro se negociaba apenas por encima de los 2.000 dólares por onza, lo que implica que su valor más que se duplicó en poco más de un año. Analistas atribuyen esta trayectoria a la combinación de un dólar debilitado, niveles de inflación elevados a escala global y la persistencia de conflictos armados, como las guerras en Ucrania y Gaza, además de la incidencia de la política exterior estadounidense, con especial foco en su rol en Venezuela.

"En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro", explicó Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com. "La demanda subyacente de protección sigue ahí. La confianza en el dólar y en los bonos parece un poco endeble", añadió.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense retrocedió frente a las principales divisas. La moneda se debilitó luego de versiones sobre contactos de la Reserva Federal de Nueva York con operadores del mercado en relación con el tipo de cambio del yen japonés, lo que impulsó a la divisa asiática hasta 153,89 yenes por dólar, su nivel más alto desde noviembre. El billete verde también perdió terreno frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Un dólar más débil suele favorecer al oro, ya que vuelve al metal más accesible para los inversores que operan con otras monedas. En ese contexto, los mercados se mantienen atentos a posibles intervenciones oficiales y a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para esta semana.

Las proyecciones del sector continúan mostrando un sesgo alcista. "Esperamos nuevas subas. Nuestro pronóstico actual sugiere que los precios alcanzarán un pico cercano a los 5.500 dólares por onza más adelante este año", señaló Philip Newman, director de Metals Focus. No obstante, advirtió que podrían producirse correcciones puntuales: "Son probables ajustes a medida que los inversores tomen ganancias, pero cada corrección sería breve y encontraría un fuerte interés comprador".

La plata, por su parte, también atraviesa un momento histórico. El viernes pasado superó los 100 dólares por onza por primera vez, luego de haber registrado una suba del 147% durante el último año, impulsada por la demanda de inversores minoristas, compras especulativas y una escasez prolongada en los mercados físicos del metal.