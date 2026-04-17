El petróleo se desploma más de 10% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

El mercado energético internacional registró un cambio abrupto de tendencia este viernes 17 de abril, luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo. La medida, enmarcada en una tregua en Líbano, provocó una reacción inmediata en los precios del crudo.

El petróleo retrocedía más de 10% y se ubicaba por debajo de los US$90 por barril, una caída significativa considerando que semanas atrás había superado los US$110 en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente.

Este descenso marca un quiebre en la dinámica reciente del mercado, que venía tensionado por la interrupción de una vía clave por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que había impulsado fuertes subas tanto en combustibles como en gas.

Caída del Brent y del WTI

Los principales indicadores del mercado reflejaron con claridad el impacto de la reapertura. El barril Brent, referencia global, descendía hasta los US$89, un nivel que no se registraba desde principios de marzo, luego de haber superado los US$110 durante el primer mes del conflicto.

En paralelo, el petróleo crudo WTI, referencia del mercado estadounidense, operaba en torno a los US$84, tras registrar una baja superior al 10% en comparación con el cierre previo. En términos concretos, la jornada dejó los siguientes valores:

Brent : US$89 por barril

: US$89 por barril WTI : US$84 por barril

: US$84 por barril Variación: caída superior al 10% en ambos casos

La magnitud del descenso evidencia la sensibilidad de los precios frente a decisiones geopolíticas que afectan la logística del suministro global.

El gas y las bolsas reaccionan al nuevo escenario

El impacto de la reapertura del estrecho de Ormuz no se limitó al petróleo. El precio del gas también registró una reacción inmediata, con una baja cercana al 1%, en línea con la normalización del flujo energético.

En simultáneo, los mercados financieros internacionales reflejaron un clima más optimista. Las principales bolsas europeas registraban subas generalizadas tras la noticia del alto el fuego acordado con Estados Unidos y la consecuente reapertura de la vía marítima. Los principales indicadores mostraban:

Bolsa de Frankfurt : +2,23%

: +2,23% Bolsa de París : +1,99%

: +1,99% Bolsa de Madrid : +2,05%

: +2,05% Índice Euro Stoxx 50: +2%

Este repunte evidencia una reacción positiva de los inversores, que interpretan la normalización del tránsito por el estrecho como un factor de alivio para la economía global.

Wall Street y activos argentinos: señales mixtas

En el mismo sentido, los futuros de Wall Street anotaban resultados positivos en la jornada del 17 de abril:

Dow Jones : +1,11%

: +1,11% S&P 500 : +0,63%

: +0,63% Nasdaq: +0,83%

Sin embargo, el comportamiento de los activos argentinos que cotizan en el exterior mostró un escenario más heterogéneo. Las acciones presentaron números mixtos, con subas en algunos sectores y caídas en otros. Entre las principales alzas se destacaron:

Globant : +2,5%

: +2,5% BBVA : +1,5%

: +1,5% Grupo Galicia: +1,2%

En contraste, las compañías vinculadas al sector energético registraron bajas, en línea con la caída del precio del crudo:

YPF : -3,7%

: -3,7% Transportadora Gas del Sur : -2,6%

: -2,6% Pampa Energía: -1,2%

Este comportamiento refleja la correlación directa entre el valor del petróleo y las acciones energéticas, que tienden a resentirse cuando el precio del crudo retrocede.

Riesgo país y bonos

En el plano financiero, el riesgo país se ubicaba en 520 puntos básicos, mientras que los bonos argentinos que operan en el exterior registraban una suba del 0,6%.

Estos movimientos, aunque moderados, se inscriben dentro de un contexto internacional más favorable tras la distensión en Medio Oriente y la recuperación de una vía clave para el comercio energético global.