El petróleo supera los US$100 y profundiza la incertidumbre global

El precio internacional del petróleo registró este martes un nuevo salto y volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares por barril, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y versiones cruzadas sobre posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El barril de crudo Brent, referencia en Europa, mostró un comportamiento altamente volátil a lo largo de la jornada. Durante la sesión asiática, hacia las 4:45 GMT, el contrato para entrega en mayo llegó a subir un 4,26%, alcanzando los 104,20 dólares. Posteriormente, poco después de las 8, moderó la suba, aunque se mantenía en alza con un incremento cercano al 1,8%, situándose en 101,7 dólares por barril.

Este repunte se produjo luego de una jornada previa de fuertes caídas. El lunes, el Brent había retrocedido un 10,92% en el mercado de futuros de Londres, con un cierre en 99,94 dólares, reflejando la sensibilidad del mercado ante cualquier señal política o militar en la región.

Negociaciones en duda y señales contradictorias

El comportamiento del mercado estuvo directamente influenciado por los mensajes provenientes de Estados Unidos e Irán. En un primer momento, los precios reaccionaron positivamente a un anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien informó que aplazará por cinco días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes con el objetivo de abrir una ventana para eventuales negociaciones.

Sin embargo, esa expectativa fue rápidamente desactivada desde Teherán. El gobierno liderado por Jamenei desmintió la existencia de conversaciones en curso, aunque reconoció que hubo una oferta de contactos. Esta aclaración generó un cambio inmediato en las expectativas del mercado, que volvió a tensionarse ante la ausencia de un canal de diálogo concreto.

La combinación de anuncios diplomáticos y desmentidas oficiales profundizó la incertidumbre y contribuyó a una dinámica de precios marcada por movimientos bruscos en cortos períodos de tiempo.

Escalada de ataques en el Golfo

En paralelo a las versiones diplomáticas, la situación en el terreno mostró un escenario de creciente conflictividad. Varios países del Golfo reportaron nuevos incidentes vinculados a ataques y operaciones defensivas.

En Kuwait, las autoridades informaron que:

Siete líneas eléctricas quedaron fuera de servicio

El daño fue consecuencia de la caída de escombros tras la interceptación de drones

tras la interceptación de drones Las defensas aéreas actuaron en tres ocasiones durante la noche frente a la presencia de: misiles aeronaves no tripuladas

frente a la presencia de:

Por su parte, Arabia Saudí y Baréin también reportaron intentos de ataques, en un contexto que alimenta el temor a una escalada regional de mayor alcance.

Estos episodios no solo reflejan la intensidad del conflicto, sino que además incrementan el riesgo sobre infraestructuras críticas, particularmente en un área clave para la producción y transporte de energía a nivel global.

El estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles del escenario actual es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo. En este contexto, la consultora Oxford Economics advirtió que la guerra en la región "trastocará los mercados energéticos durante el resto del año".

Según sus proyecciones, existe la posibilidad de que:

El estrecho permanezca intransitable al menos hasta mayo

Se generen impactos en la oferta energética durante el segundo y tercer trimestre

Este escenario introduce un factor adicional de presión sobre los precios, ya que cualquier alteración en la circulación por esta ruta puede afectar significativamente el abastecimiento global.

Impacto global y perspectivas

La combinación de factores —incertidumbre diplomática, escalada militar y riesgos logísticos— configura un panorama complejo para los mercados energéticos. La volatilidad observada en el precio del Brent en las últimas jornadas refleja la sensibilidad de los inversores ante cada nuevo desarrollo en la región.

En este marco, el regreso del petróleo por encima de los US$100 no solo marca un nivel simbólico, sino que también anticipa posibles efectos en cadena sobre la economía global, en un contexto donde la estabilidad energética aparece condicionada por variables geopolíticas de alta intensidad.

La evolución de las próximas jornadas estará estrechamente vinculada a dos ejes centrales:

La posibilidad —o no— de avances en el plano diplomático entre Estados Unidos e Irán

El desarrollo del conflicto en el Golfo y su impacto sobre infraestructuras y rutas estratégicas

Por ahora, el mercado se mantiene en estado de alerta, con precios que reaccionan de forma inmediata a cada señal, en un escenario donde la incertidumbre se consolida como el principal motor de la dinámica energética global.