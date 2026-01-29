El riesgo país perfora los 480 puntos y marca su nivel más bajo desde 2018

El riesgo país volvió a registrar una baja significativa este miércoles y se ubicó por debajo de los 480 puntos básicos, alcanzando niveles que no se observaban desde junio de 2018. El indicador elaborado por el banco JP Morgan recortó ocho unidades respecto del cierre previo y operó en torno a los 476 puntos, en un contexto marcado por una nueva suba de los bonos soberanos argentinos en los mercados internacionales.

Con este movimiento, el índice acumula ocho jornadas consecutivas de descensos y consolida una tendencia que se profundizó en los últimos meses. Al momento de la asunción del presidente Javier Milei, el riesgo país se encontraba por encima de los 1.900 puntos, reflejando la elevada desconfianza de los inversores sobre la capacidad de pago del país.

Desde entonces, el indicador inició un proceso de baja sostenida. Durante la primera parte de 2025, osciló mayormente entre las 600 y 800 unidades, aunque registró un pico superior a los 1.400 puntos en septiembre del año pasado, tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la victoria del oficialismo en los comicios nacionales de octubre marcó un punto de inflexión y dio lugar a una nueva etapa de descenso.

De acuerdo con analistas del mercado, un riesgo país en torno a los 450 puntos podría abrirle a la Argentina la posibilidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas de un dígito, una condición clave para comenzar a refinanciar los vencimientos que enfrenta el país a lo largo de este año.

El antecedente reciente de Ecuador, que logró concretar una colocación de deuda en el exterior, alimenta las expectativas de una eventual operación similar por parte de la Argentina. No obstante, desde el Gobierno insisten en que no habrá novedades en el corto plazo en materia de emisión de deuda soberana, al menos hasta consolidar el actual escenario macroeconómico.

Según el análisis de Portfolio Personal Inversiones, la caída del riesgo país responde a dos factores principales. Por un lado, una dinámica global favorable para los mercados emergentes y las commodities, que generó un flujo de inversiones desde Estados Unidos hacia estos destinos. En el caso argentino, ese ingreso de capitales se hizo más evidente durante la segunda mitad de enero, impulsado también por factores locales.

Por otro lado, los avances en la agenda doméstica contribuyeron a reforzar la confianza de los inversores. En particular, las compras de divisas por parte del Banco Central, que ya acumulan US$1.082 millones en lo que va del año, mejoraron las perspectivas sobre la cuenta financiera. A esto se suma el renovado apetito por créditos corporativos y provinciales, además del impacto positivo que tuvo la operación de Ecuador como referencia para un eventual refinanciamiento de la deuda soberana argentina.

Las acciones recortan terreno

A diferencia del desempeño de los bonos, las acciones mostraron una tendencia negativa. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operaron mayoritariamente en baja. Al mediodía, las caídas más pronunciadas correspondían a BBVA (-6,2%), Loma Negra (-4,1%) y Edenor (-3,6%).

En el ámbito local, el índice S&P Merval también se movió en terreno negativo, con un retroceso del 0,7% medido en pesos y del 1,3% en dólares, reflejando la cautela de los inversores en el segmento accionario.

Dólar: cómo cotiza este jueves 29 de enero

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzó $5 este jueves 29 de enero y se ubicó en $1.470 en las pantallas del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa subió $1,50 y operó a $1.446, manteniéndose por debajo del techo de $1.562,27 que fija el régimen de bandas cambiarias para la jornada.

Durante enero, el Banco Central adquirió US$1.082 millones para fortalecer sus reservas, que este miércoles cerraron en US$46.159 millones. En tanto, las cotizaciones financieras registraron leves subas: el dólar MEP se ubicó en $1.463,75, mientras que el contado con liquidación se negocó en torno a los $1.507,22.