La venta de combustibles cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia: ¿qué pasó en Catamarca?

La venta de combustibles al público finalizó 2025 como el tercer mejor año desde la irrupción de la pandemia, consolidando una tendencia de recuperación moderada del consumo a nivel nacional. De acuerdo con datos difundidos por el portal especializado Surtidores, durante el último año se comercializaron 16.909.725,52 metros cúbicos, lo que representó un incremento interanual del 0,27% respecto de 2024.

Si se analiza el desempeño del mercado desde 2020, el resultado de 2025 se ubica por detrás de los picos registrados en 2022, cuando el consumo creció un 6,84%, y 2023, con una suba del 8,65%, años marcados por una fuerte recuperación de la movilidad y la actividad económica tras las restricciones sanitarias. En ese contexto, el desempeño de 2025 reflejó un escenario de mayor estabilidad, aunque con marcadas diferencias entre meses, tipos de combustibles y regiones del país.

El pico de ventas del año se concentró a mitad del calendario. Julio fue el mes con mayor volumen comercializado, alcanzando 1.462.231 metros cúbicos, impulsado por la temporada invernal, el turismo y el aumento de los desplazamientos. En contraste, febrero se posicionó como el mes de menor demanda, con 1.321.607 metros cúbicos, evidenciando una caída estacional del consumo.

Desde una mirada interanual, abril fue el mes que registró el mayor crecimiento, con una suba del 5,37%, mientras que noviembre mostró la contracción más significativa, con una caída del 6,51% respecto del mismo mes del año anterior.

En cuanto a la participación de mercado, YPF volvió a consolidarse como la empresa líder del sector. La petrolera estatal alcanzó un 54,6% del market share anual, seguida por Shell, con el 22,9%, Axion Energy, con el 12,1%, y Puma Energy, que concentró el 5,7% del total de ventas.

Rendimiento en diciembre

Luego de la contracción observada en noviembre, el mercado mostró una leve recuperación en diciembre, cerrando el año con números positivos. Durante el último mes de 2025 se vendieron 1.503.859 metros cúbicos, frente a los 1.495.855,08 metros cúbicos registrados en diciembre de 2024, lo que implicó un crecimiento interanual del 0,54%. En la comparación mensual, la demanda aumentó un 5,74% respecto de noviembre.

El consumo de combustibles Premium volvió a destacarse, consolidando una tendencia que se mantuvo durante todo el año. La nafta Premium registró un crecimiento interanual del 9,49%, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó un 8,52%. Por su parte, la nafta Súper mostró una suba más moderada, del 1,88%, y el gasoil Grado 2 sufrió una fuerte caída del 11,22%, reflejando una menor demanda del sector productivo.

A nivel provincial, solo nueve de las 24 jurisdicciones lograron cerrar diciembre con variaciones interanuales positivas. Catamarca se destacó con un crecimiento del 7,17%, ubicándose entre las provincias con mejor desempeño. Le siguieron Río Negro (4,63%), Buenos Aires (3,93%), San Juan (3,43%), Neuquén (1,93%), La Pampa (1,69%), San Luis (1,14%), Formosa (0,31%) y Entre Ríos (0,02%).

En contrapartida, Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,61%) y Santiago del Estero (-5,12%) encabezaron el ranking de mayores retrocesos interanuales.

En términos de volumen absoluto, la provincia de Buenos Aires lideró ampliamente las ventas, con 544.732 metros cúbicos, seguida por Córdoba (155.875 m³), Santa Fe (115.600 m³) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (97.300 m³).

Durante diciembre, YPF (4,38%), Gulf (3,47%) y Axion Energy (2,9%) fueron las compañías que registraron incrementos en sus ventas respecto del mismo mes de 2024.

Finalmente, el análisis por tipo de producto mostró que las ventas de naftas crecieron un 3,81% interanual, mientras que el gasoil cayó un 3,9% en comparación con el año anterior.

"El análisis por tipo de producto vuelve a mostrar la mejor situación de los combustibles Premium, una tendencia que se consolida desde mediados del año pasado", señalaron desde Surtidores.