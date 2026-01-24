Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas de 80 km/h en gran parte de Catamarca

La estabilidad climática en la región noroeste del país se verá interrumpida de manera drástica en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido formalmente una alerta amarilla por tormentas que afectará a diversos departamentos de la provincia de Catamarca durante la tarde y la noche de hoy. El reporte técnico advierte sobre la formación de núcleos de tormenta con capacidad de transformarse en fenómenos localmente fuertes o incluso severos, lo que ha puesto en aviso a los organismos de contingencia y a la población civil.

La situación meteorológica se caracteriza por un avance de masas de aire inestables que encontrarán condiciones propicias para el desarrollo de celdas convectivas de gran magnitud. Según el organismo oficial, el área de cobertura se verá afectada por un sistema que combina abundante precipitación en cortos períodos de tiempo con una intensa actividad eléctrica, factores que suelen complicar la transitabilidad y la seguridad en zonas de montaña y llanura por igual.

Áreas bajo vigilancia: el mapa del riesgo

La alerta no es generalizada para todo el territorio, sino que se concentra con especial énfasis en la zona oeste y la región de la puna catamarqueña. Las autoridades han identificado los departamentos específicos donde la población debe extremar los cuidados:

Antofagasta de la Sierra

Tinogasta

Belén

Santa María

Andalgalá

Pomán

En estas localidades, la topografía y la dinámica atmosférica local pueden potenciar la severidad de las celdas, generando descensos repentinos de agua y sedimentos en las cuencas hídricas, fenómeno habitual ante el tipo de alerta emitido.

Detalles técnicos: viento, granizo y milimetraje

El informe del Servicio Meteorológico Nacional desglosa una serie de variables críticas que definen la peligrosidad de este evento. No se trata únicamente de lluvia, sino de un combo meteorológico que incluye riesgos estructurales y viales.

Los datos técnicos proyectados para la jornada de hoy son:

Ráfagas de viento: Se esperan vientos intensos que pueden alcanzar, e incluso superar, los 80 km/h, capaces de provocar daños en el arbolado público y tendidos eléctricos.

Precipitación acumulada: Se prevén valores de entre 20 y 50 mm, con la advertencia de que estos umbrales pueden ser superados de forma puntual en sectores específicos donde la tormenta se estacione.

Caída de granizo: Existe una probabilidad de ocasional caída de granizo, un factor de riesgo para la producción agrícola de los departamentos afectados y para los bienes materiales.

Recomendaciones y prevención ante el fenómeno

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se recuerda que este nivel implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". La actividad eléctrica es uno de los componentes más peligrosos de este reporte, por lo que se sugiere evitar la permanencia en espacios abiertos y alejarse de estructuras metálicas o árboles aislados durante el desarrollo del temporal.

Asimismo, la combinación de fuertes ráfagas de viento y abundante precipitación reduce significativamente la visibilidad en rutas nacionales y provinciales, por lo que se recomienda postergar viajes innecesarios en los departamentos de Belén, Tinogasta, Andalgalá y zonas aledañas hasta que las condiciones mejoren. La vigilancia se mantendrá activa durante toda la noche de hoy, a la espera de la evolución de los sistemas de tormentas detectados por el radar oficial.