El riesgo país sigue imparable y tocó un nuevo máximo en el último año

El riesgo país de la Argentina se ubicó en los 707 puntos básicos, lo que alcanzó uno de los registros más elevados del año en el mercado financiero.

La suba estuvo impulsada por un contexto internacional adverso y por una marcada presión vendedora sobre los activos de renta fija que cotizan en el exterior.

La evolución alcista del indicador que calcula el banco de inversión JP Morgan se vio acompañada por una fuerte retracción en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares.

Los títulos públicos extendieron su racha negativa en una jornada en la que predominaron las órdenes de venta y el desarme de posiciones por parte de los operadores de la plaza local e internacional.

Las pérdidas acumuladas en los títulos públicos dibujan una tendencia marcadamente adversa a lo largo de las últimas semanas. En el transcurso del último mes, los bonos Globales sufrieron retrocesos que llegaron hasta el 6,6%.

Este desgaste en los precios de la deuda motivó un repunte pronunciado en el índice general, sumando un incremento acumulado superior al 70% en el transcurso del último trimestre.

Mientras la deuda soberana profundizó su ajuste, la plaza bursátil local mostró una dinámica dispar al registrar un leve repunte en el índice accionario.

No obstante, los analistas advierten que la persistencia del riesgo país en estos niveles encciende señales de alerta sobre el costo de acceso al crédito internacional.