Las inversiones ejecutadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaron los US$ 7.795 millones hasta el mes pasado, de acuerdo con los datos presentados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante su exposición ante el Congreso. Los desembolsos corresponden a proyectos vinculados con los sectores de energía, minería, siderurgia, infraestructura y tecnología que ingresaron en este esquema de beneficios.

La cifra permite dimensionar el nivel de ejecución alcanzado por el programa desde su implementación en 2024, aunque también muestra la distancia que todavía existe entre los compromisos de inversión aprobados y los recursos efectivamente desembolsados.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, elevó la proyección de inversiones ejecutadas a US$ 9.000 millones. Según precisó, aproximadamente el 20% de ese monto, equivalente al mínimo previsto, fue destinado a proveedores locales distribuidos en 19 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Este componente representa uno de los aspectos relevantes del esquema, debido a que permite observar la participación de empresas proveedoras nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. La distribución territorial de esos recursos comprende distintas jurisdicciones, aunque el volumen de inversión y sus efectos económicos presentan diferencias según las actividades y los emprendimientos involucrados.

Los desembolsos representan una pequeña parte de lo aprobado

Uno de los datos centrales del balance es la proporción que representan las inversiones ya ejecutadas respecto del total autorizado por el Gobierno.

Los US$ 7.795 millones desembolsados equivalen al 6% de los US$ 130.399 millones aprobados bajo el RIGI para los próximos 30 años. La diferencia evidencia que buena parte de los compromisos asumidos todavía deberá transformarse en inversiones concretas durante los próximos períodos.

A su vez, los desembolsos acumulados representan aproximadamente el 22% de lo comprometido para los primeros dos años del programa. La comparación entre los montos aprobados, los compromisos iniciales y las inversiones efectivamente realizadas permite distinguir tres dimensiones del régimen: el volumen total de proyectos autorizados, los recursos previstos para las primeras etapas y el dinero que ya ingresó en la ejecución de los distintos emprendimientos.

En ese contexto, las cifras actuales constituyen una primera referencia sobre el avance del programa, pero las proyecciones oficiales anticipan que el ritmo de desembolsos aumentará considerablemente durante los próximos años.

2027 y 2028 concentrarán el mayor volumen de inversiones

Las estimaciones oficiales muestran una aceleración significativa de los desembolsos a partir de 2027. Para ese año, las inversiones previstas treparán a US$ 14.630 millones, mientras que en 2028 alcanzarán los US$ 18.280 millones. Estos valores representan un salto importante respecto de los montos ejecutados hasta el momento y ubican a esos dos períodos como etapas centrales para el desarrollo de los proyectos aprobados.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, el primer año del segundo mandato de Javier Milei, o el inicio de un eventual gobierno opositor, coincidirá con el período de mayor inversión del RIGI.

La dimensión política y económica de ese calendario adquiere relevancia porque una parte sustancial de los desembolsos previstos se concretará en una etapa posterior a la actual administración, de acuerdo con los tiempos establecidos para el desarrollo de los emprendimientos.

La evolución de las inversiones dependerá especialmente de la puesta en marcha y expansión de los grandes proyectos energéticos y mineros, cuyas necesidades de capital se distribuirán a lo largo de distintas etapas de construcción y operación.

Gas licuado, Vaca Muerta y cobre: los motores de la expansión

El horizonte de crecimiento del RIGI está estrechamente relacionado con la entrada en operación de los principales proyectos actualmente contemplados en el régimen.

Durante su presentación ante el Congreso, Santilli explicó que, hacia mediados de la próxima década, cuando todos los emprendimientos actuales estén funcionando, el impacto comercial podría alcanzar casi US$ 36.000 millones anuales. Entre los proyectos que tendrán mayor incidencia en ese proceso mencionó especialmente el desarrollo de gas licuado de YPF, las distintas áreas de Vaca Muerta, vinculadas con la producción de petróleo no convencional, y los emprendimientos de cobre.

Estos sectores aparecen como componentes fundamentales de la expansión prevista, tanto por el volumen de inversiones que requieren como por su potencial impacto comercial una vez que alcancen su etapa operativa.

La producción de gas licuado, el desarrollo de las áreas petroleras no convencionales y la actividad cuprífera forman parte de los principales ejes sobre los que se apoyan las proyecciones oficiales para los próximos años.

En ese escenario, el impacto estimado de casi US$ 36.000 millones anuales representa una referencia sobre la dimensión comercial que podrían alcanzar los proyectos actualmente incorporados al régimen cuando estén plenamente operativos.

Los proyectos en evaluación podrían duplicar la inversión prevista

El volumen de inversiones contemplado en los proyectos ya aprobados no constituye la totalidad del potencial que podría alcanzar el RIGI.

Según la información presentada, existen otros emprendimientos que todavía se encuentran en etapa de evaluación y que, de concretarse, casi duplicarían la inversión prevista actualmente.

A ese crecimiento se sumaría un impacto significativo sobre el mercado laboral, con la posibilidad de incorporar otros 90.000 puestos de empleo. La eventual aprobación de estos proyectos ampliaría el alcance del régimen y extendería sus efectos sobre diferentes actividades económicas y regiones del país.

Sin embargo, las inversiones adicionales todavía no forman parte de los montos aprobados y ejecutados que integran el balance actual. Se trata de iniciativas en evaluación cuyo desarrollo dependerá de las correspondientes definiciones.

La diferencia entre los proyectos aprobados y aquellos que todavía están siendo analizados resulta importante para dimensionar las proyecciones futuras, ya que el volumen de capital y empleo potencial podría aumentar sustancialmente si se concretan las iniciativas pendientes.

La expansión de las inversiones y la pérdida de empleo registrado

Pese a las expectativas de crecimiento vinculadas con el RIGI, los datos sobre el mercado laboral muestran un escenario que todavía presenta dificultades para compensar la destrucción de puestos de trabajo registrada durante los últimos años.

Según la Secretaría de Trabajo, en los últimos tres años se perdieron alrededor de 390.000 puestos de trabajo asalariados. Los datos oficiales disponibles todavía no permiten observar una compensación total de esas pérdidas a partir de la expansión de las actividades vinculadas con las grandes inversiones.

Este contraste introduce una dimensión relevante en el análisis del impacto económico del régimen: mientras las proyecciones anticipan un crecimiento importante de la inversión energética y minera, la recuperación del empleo registrado no aparece reflejada todavía en una magnitud equivalente a los puestos laborales que desaparecieron.

La diferencia entre los tiempos de ejecución de los proyectos y la evolución del mercado de trabajo también se manifiesta en la distribución geográfica de las actividades económicas.

Las zonas más afectadas por la caída del empleo

La reducción del empleo registrado tuvo un impacto especialmente significativo en los conurbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, además de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Estas regiones aparecen entre las más afectadas por la pérdida de puestos laborales formales, según los datos mencionados en el balance. En contraposición, el crecimiento del trabajo asociado a la energía y la minería se concentrará principalmente en otras jurisdicciones, vinculadas con la localización de los proyectos y el desarrollo de esas actividades productivas.

De acuerdo con el Monitor del RIGI elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, las principales zonas de expansión del empleo relacionado con estos sectores serán:

San Juan, por el desarrollo de la actividad minera.

Neuquén, vinculada especialmente con la producción energética.

Río Negro, dentro del área de expansión de los proyectos energéticos.

Sur de Buenos Aires, como otra de las regiones alcanzadas por el crecimiento previsto.

Catamarca, por su participación en el desarrollo de las actividades mineras.

Esta distribución muestra que los efectos laborales del RIGI no tendrán una incidencia homogénea en todo el territorio nacional. Mientras algunas regiones concentran las pérdidas de empleo registrado, otras aparecen como los principales destinos de las nuevas oportunidades laborales vinculadas con la energía y la minería.

Catamarca, entre las provincias que podrían beneficiarse del crecimiento minero

La inclusión de Catamarca entre las jurisdicciones donde crecerá el empleo asociado a la minería y la energía constituye uno de los aspectos destacados del informe del IIEP de la UBA y el Conicet.

La provincia forma parte del conjunto de territorios que recibirán el impacto de la expansión de los proyectos vinculados con estas actividades, en un contexto en el que las inversiones aprobadas todavía se encuentran lejos de alcanzar su ejecución total. Las proyecciones nacionales contemplan un incremento importante de los desembolsos durante 2027 y 2028, además de un impacto comercial que podría acercarse a los US$ 36.000 millones anuales cuando los emprendimientos actuales entren en operación.

A esto se suma la posibilidad de que los proyectos que permanecen en evaluación amplíen considerablemente el volumen de inversiones y generen otros 90.000 puestos de trabajo.

No obstante, el panorama también está condicionado por la situación general del mercado laboral. Los aproximadamente 390.000 empleos asalariados perdidos durante los últimos tres años representan una dimensión que, según los datos oficiales disponibles, todavía no encuentra una compensación total.