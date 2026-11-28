El Gobierno nacional aseguró que el Programa Federal Incluir Salud no registra deudas actuales con los prestadores de discapacidad. La afirmación fue incluida en las respuestas del Ministerio de Salud durante el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado, donde también se detallaron los recursos previstos para las pensiones no contributivas por invalidez y el funcionamiento del sistema de prestaciones.

Uno de los datos centrales del informe fue la actualización del nomenclador de prestaciones, cuyos valores —según explicó el Ejecutivo— se ajustan mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un adicional del 20% para la región patagónica.

Por su parte, el Ministerio de Economía informó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $4.159.074 millones para financiar alrededor de 95.000 altas mensuales de pensiones durante el próximo año. El cálculo incluye tanto el pago de las pensiones no contributivas por discapacidad como la asistencia médica del programa Incluir Salud.

Desde Economía señalaron que la ejecución presupuestaria permite realizar adecuaciones en las partidas, dentro del marco legal vigente, ante la necesidad de eventuales refuerzos o recursos adicionales.

En tanto, el Ministerio de Salud informó que Incluir Salud cuenta con 715.727 beneficiarios activos titulares de pensiones no contributivas.

Auditorías y cantidad de personas con discapacidad

Otro de los puntos abordados fue el proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez, iniciado por el Gobierno en 2024 y atravesado por distintas medidas judiciales.

De acuerdo con la información presentada por Salud, durante los operativos de 2024 y 2025 fueron citadas 9.545 personas, de las cuales asistieron 3.690. En los procedimientos realizados durante 2025 junto con el PAMI, se convocó a 1.010.576 beneficiarios y concurrieron 505.291.

El informe también indicó que se dictaron 584 resoluciones favorables en sede administrativa. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la consolidación del total de recursos se vio impedida por las medidas judiciales que intervinieron en el proceso.

En cuanto a la población con discapacidad, los datos de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) consignados en el informe señalaron que había 1.683.523 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente al 1° de noviembre de 2026.

El CUD es el documento oficial que acredita la discapacidad y permite acceder a distintos derechos y prestaciones, entre ellos servicios de salud, asignaciones y transporte público gratuito.

Cuánto se cobra por la pensión por invalidez

La pensión no contributiva por discapacidad equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. Según los valores consignados en el material del informe, en noviembre alcanzó los $310.910,92, sin incluir el bono extraordinario de $70.000 que percibían alrededor de 1.128.541 personas.

La prestación forma parte del esquema de asistencia destinado a personas que reúnen los requisitos establecidos para acceder al beneficio. Su continuidad y las condiciones de acceso también fueron parte de las discusiones legislativas recientes.

Qué respondió el Gobierno sobre las deudas con prestadores

La situación de los centros y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad fue otro de los ejes de las consultas parlamentarias.

El sistema incluye centros de día, hogares permanentes, centros educativos terapéuticos, servicios de escolaridad y formación laboral, estimulación temprana, rehabilitación, prestaciones de apoyo, alimentación y transporte.

La cobertura de estos servicios corresponde, según cada caso, al PAMI, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Programa Federal Incluir Salud.

En relación con los pagos, el Ministerio de Salud informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad se encontraba procesando las presentaciones realizadas por los prestadores para cumplir con la normativa de emergencia. También indicó que ya se habían liquidado las primeras tandas de pagos y aclaró que el procedimiento requiere atravesar distintas etapas administrativas.

En ese contexto, la cartera sanitaria aseguró que el Programa Federal Incluir Salud "no posee deudas actuales con prestadores de discapacidad".

La aclaración corresponde específicamente a ese programa y no implica que el conjunto de prestadores del sistema se encuentre libre de pagos pendientes.

La nueva Ley de Discapacidad y los cambios previstos

El 19 de noviembre, el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que establece un régimen de carácter permanente y reemplaza el esquema transitorio de emergencia que regía hasta fines de 2026.

La normativa mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También conserva el Certificado Único de Discapacidad como requisito para acceder al beneficio.

Entre sus disposiciones, contempla auditorías periódicas con cruces de información de organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Además, establece un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes a prestadores: el Gobierno deberá publicar un cronograma de pagos y completar la cancelación dentro de los plazos previstos por la ley.

La norma también mantiene la actualización de los aranceles del nomenclador y establece mecanismos de financiamiento para evitar interrupciones en las prestaciones. Su aplicación requiere la publicación oficial y la reglamentación correspondiente.