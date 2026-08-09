La ola de frío restringe el GNC y vuelve a tensionar el sistema de gas

Las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) resolvieron restringir nuevamente la venta de GNC en estaciones de servicio debido al incremento del consumo residencial provocado por la ola de frío. La medida alcanza al suministro contratado bajo la modalidad interrumpible y rige "hasta nuevo aviso", con el objetivo de evitar una caída de presión en los gasoductos.

Se trata del cuarto episodio de restricciones de la temporada, en un contexto de temperaturas particularmente bajas que llevaron al sistema gasífero a operar cerca de su límite de capacidad.

Desde este sábado, las nuevas limitaciones comenzaron a aplicarse en La Plata, con impacto sobre las estaciones de GNC y parte de la actividad industrial. En Mar del Plata, la interrupción de los contratos interrumpibles rige desde la medianoche debido a dificultades en el sistema de transporte.

La prioridad, en ambos casos, es garantizar el suministro a los usuarios residenciales, que ocupan los primeros lugares en el esquema de despacho ante situaciones de tensión en la red.

Qué pasa con las estaciones de GNC

La restricción no implica necesariamente que todas las estaciones queden completamente sin suministro. Aquellas que cuentan con contratos firmes pueden continuar despachando dentro del volumen garantizado, mientras que el suministro correspondiente a los contratos interrumpibles queda suspendido hasta que las condiciones del sistema se normalicen.

Superar el cupo establecido tampoco constituye una alternativa viable para las estaciones, debido a las penalidades previstas por las regulaciones vigentes.

El esquema de prioridades coloca a los hogares y a determinados servicios esenciales por encima de las estaciones de servicio y de establecimientos industriales. Por ese motivo, cuando la demanda residencial aumenta significativamente, los usuarios con contratos interrumpibles son los primeros en sufrir restricciones.

La industria también siente el impacto

El efecto de las limitaciones no se concentra únicamente en el expendio de GNC. Parte de la actividad industrial también enfrenta reducciones en el suministro.

Entre los sectores afectados aparecen las ladrilleras, cuya producción depende del gas natural. Según información citada por Infobae, algunas empresas recibieron una reducción de alrededor del 30% de su consumo habitual, con impacto directo sobre el ritmo de producción.

El problema está relacionado principalmente con la capacidad de transporte del sistema y con el fuerte incremento de la demanda residencial durante los períodos de frío intenso.

Por qué aumenta la presión sobre el sistema

El gas presenta una particularidad que condiciona la operación del sistema: no puede almacenarse fácilmente a gran escala para compensar los picos diarios de consumo. Por eso, durante el invierno la infraestructura debe responder a un aumento significativo de la demanda.

Según explicó Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, el principal cuello de botella se encuentra en la capacidad de transporte y no necesariamente en la extracción del gas.

La red argentina cuenta con una capacidad de transporte de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos diarios, suficiente para los niveles habituales de consumo durante buena parte del año. Sin embargo, durante los días de frío extremo, la demanda residencial puede crecer de manera considerable y desplazar a otros usuarios dentro del esquema de prioridades.

La situación vuelve a poner bajo presión al sistema energético durante el invierno y mantiene las restricciones sobre el GNC y determinados sectores industriales mientras las distribuidoras buscan preservar el abastecimiento de los hogares y servicios esenciales.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.