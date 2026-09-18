El riesgo país tocó su nivel más alto en un mes y consolidó su tendencia alcista

Sobre el cierre de la semana, el indicador del riesgo país elaborado por el JP Morgan volvió a anotar otro incremento, finalizando la jornada del viernes con un alza de 9 unidades. De esta manera, se ubicó en los 524 puntos básicos, lo que representa un incremento porcentual del 1,7%. Con este movimiento, el índice cerró la semana con un nuevo máximo en el mes de septiembre y alcanzó el valor más alto registrado desde mediados de agosto, particularmente desde el 20 de ese mes.

Este desempeño adverso del indicador estuvo influenciado, en parte, por el mal rendimiento registrado por los bonos soberanos. Tanto los títulos denominados Bonarés como los Globales finalizaron sus operaciones con resultados netamente negativos. Las pérdidas en este segmento llegaron hasta el 1%, afectando de manera puntual al título AL35D.

La decisión de la Reserva Federal y el contexto internacional

En el plano internacional, la decisión tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también tuvo un impacto directo en el comportamiento de los mercados. El organismo monetario decidió este miércoles llevar adelante una suba de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, la cual pasó a posicionarse en el rango de 3,75%-4%.

Cabe destacar que esta medida de política monetaria contó con el respaldo unánime y la aprobación del total de los doce miembros que integran el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Este movimiento de la Fed se originó como consecuencia directa de la alta inflación que registra Estados Unidos, variable económica que anotó un nuevo salto para ubicarse en el 3,4% interanual durante el mes de agosto.

El desempeño de los ADRs y el mercado accionario local

Por su parte, los ADRs —las acciones argentinas que operan en Wall Street— cerraron sus operaciones con resultados generalizados en terreno negativo. Las principales caídas y pérdidas estuvieron encabezadas por las siguientes empresas:

Central Puerto: -7%

Globant: -5,7%

Banco Supervielle: -4,3%

Del otro lado de la balanza se ubicó YPF, que con un incremento del 0,8% se constituyó como el único papel que registró un avance en el mercado neoyorquino.

En el plano local, el índice Merval experimentó un retroceso del 1,3% hasta ubicarse en los 3.021.925,96 puntos, mientras que, medido en dólares, el índice cerró en los US$1.904, lo que representa una baja del 0,9%. La Bolsa porteña terminó la semana hábil con números en rojo, destacándose las bajas de:

IRSA: -3,1%

Supervielle: -3%

Transportadora de Gas del Sur: -2,7%

En contrapartida, las únicas acciones que lograron avanzar en la plaza local fueron:

Transener: 1,6%

YPF: 0,8%

Transportadora de Gas del Norte: 0,2%