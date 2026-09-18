Tras el pago de vencimiento de deuda, el Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en agosto

El Gobierno nacional volvió a registrar superávit fiscal en agosto, luego de afrontar vencimientos de deuda pública, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. El dato fue presentado como parte de la evolución de las cuentas públicas durante los primeros ocho meses del año, período en el que el resultado financiero acumulado alcanzó un equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

De acuerdo con la información difundida por el titular del Palacio de Hacienda, el resultado primario durante ese período fue equivalente al 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero, que incorpora el impacto de los intereses de la deuda, se ubicó en el 0,2% del producto.

El anuncio puso el foco en la capacidad del Estado nacional para sostener un resultado fiscal positivo aun después de haber afrontado compromisos vinculados con la deuda pública. En ese sentido, el resultado financiero fue explicado por la combinación de un saldo primario positivo y el pago de intereses de la deuda pública.

El impacto del pago de intereses de la deuda

Uno de los componentes centrales de las cifras comunicadas por Economía fue el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público, que alcanzó los $1.354.793 millones.

Este desembolso fue contemplado dentro del resultado financiero informado por el Gobierno. De esta manera, el superávit financiero no surge solamente de la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses, sino que contempla también el efecto de las obligaciones financieras asumidas por el Estado.

En paralelo, Caputo destacó la evolución interanual del resultado financiero. Según señaló el ministro, el superávit financiero registró un incremento interanual del 62,8%.

El dato forma parte de la argumentación oficial sobre la trayectoria de las cuentas públicas y sobre el esquema fiscal implementado desde el inicio de la gestión.

La estrategia fiscal planteada por Economía

Caputo vinculó el resultado alcanzado con la política fiscal aplicada por el Gobierno desde el comienzo de la gestión. En un posteo publicado en la red social X, el ministro sostuvo que el orden fiscal fue alcanzado mediante una reducción del gasto público y señaló que, en simultáneo, se llevó adelante una reducción acumulada de impuestos equivalente a alrededor del 3% del PBI.

Según expresó el funcionario, el objetivo de esa estrategia fue avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas mientras se producía una disminución de la carga tributaria.

La explicación del ministro ubica al resultado de agosto dentro de una política fiscal más amplia, basada en la reducción del gasto público y acompañada, de acuerdo con sus declaraciones, por una reducción acumulada de impuestos.

La evolución del gasto primario

Otro de los datos destacados en el informe corresponde al comportamiento del gasto primario total, que registró una reducción del 0,5% interanual en términos reales. La variación implica que, al considerar el efecto de los precios, las erogaciones primarias fueron menores que en el mismo período de comparación. Este comportamiento fue presentado junto con la evolución del resultado financiero como parte de los principales indicadores de las cuentas públicas.

Sin embargo, dentro de ese comportamiento general del gasto existieron partidas que tuvieron incrementos reales. Entre ellas se encuentran las destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las correspondientes a las prestaciones del PAMI.

Las erogaciones destinadas a la AUH registraron un crecimiento del 4,9% interanual en términos reales, mientras que las prestaciones de PAMI aumentaron 9,7% en términos reales.