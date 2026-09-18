El Gobierno niega el atraso cambiario y asegura que no habrá volatilidad económica en 2027

El Gobierno nacional aseguró que no habrá volatilidad económica durante 2027 y volvió a descartar que exista un supuesto atraso cambiario. La posición fue expresada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien destacó el trabajo realizado por el equipo económico que conduce Luis Caputo para afrontar los distintos escenarios que puedan presentarse durante el próximo año electoral.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Furiase sostuvo que la preparación financiera del Gobierno busca reducir la exposición ante eventuales episodios de volatilidad y, en particular, limitar la dependencia de los mercados internacionales para cubrir las necesidades de dólares.

"Nos preparamos para enfrentar cualquier escenario de volatilidad", afirmó el funcionario. En ese marco, señaló que el Banco Central compró más de US$14.000 millones en lo que va del año y sostuvo que el programa financiero, en lo relacionado con las necesidades de dólares, se encuentra cerrado tanto para el año en curso como para 2027.

De acuerdo con su explicación, uno de los objetivos centrales del esquema es contar con previsibilidad financiera para atravesar el período electoral sin que las necesidades de financiamiento externo constituyan un factor determinante.

El calendario de vencimientos de la deuda en pesos

Dentro de la estrategia mencionada por Furiase también aparece el trabajo realizado sobre los vencimientos de deuda en moneda local.

El funcionario explicó que el Gobierno avanzó en la renovación de esos compromisos con el objetivo de reducir las necesidades de financiamiento que deberán afrontarse durante los próximos meses.

"Hemos hecho un trabajo de finanzas para patear hacia adelante los vencimientos de la deuda en moneda local", señaló. Según detalló, el resultado de ese proceso es que más del 50% de los vencimientos de la deuda en moneda local vencen después de octubre de 2027.

El dato fue presentado por el secretario de Finanzas como otro de los elementos que forman parte de la preparación del equipo económico para el año electoral. El desplazamiento de una parte significativa de los vencimientos hacia después de octubre de 2027 reduce, según el planteo oficial, las necesidades de financiamiento concentradas durante el período previo.

De este modo, la estrategia expuesta por Furiase combina la cobertura de las necesidades de dólares con una reorganización de los compromisos en moneda local.

El respaldo financiero

Furiase también enumeró otros elementos que, según planteó, contribuyen a reforzar la posición financiera del país. Entre ellos mencionó instrumentos y acuerdos vinculados con el frente externo, además de la evolución del comercio internacional.

Los factores destacados por el funcionario fueron:

Más de US$14.000 millones comprados por el Banco Central durante el año.

durante el año. El swap con China .

. El acuerdo con Estados Unidos .

. Una balanza comercial en niveles récord .

. La suba del precio internacional del petróleo.

En este último punto, Furiase vinculó parte del desempeño de la balanza comercial con el incremento del valor internacional del petróleo. Según indicó, el precio llegó a superar los US$105 por barril en los últimos días, en un contexto marcado por la renovada tensión en Medio Oriente.

La referencia al sector energético se incorporó así a la explicación oficial sobre los factores que, de acuerdo con el planteo del secretario de Finanzas, contribuyen a fortalecer la posición financiera argentina frente a un año que tendrá como característica central el proceso electoral.

El Presupuesto 2027 y el valor de $1.847,60

Otro de los ejes de las declaraciones de Furiase fue la discusión alrededor de la proyección del dólar incluida en el proyecto de Presupuesto 2027.

Esta semana, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El texto contempla un valor del dólar oficial promedio de $1.847,60 para diciembre de 2027. Esa cifra forma parte de los cálculos utilizados para establecer la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior y para determinar el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera. La cifra fue consignada como una referencia dentro del armado presupuestario.

Sin embargo, Furiase aclaró que ese valor no constituye una estimación del Gobierno sobre dónde estará efectivamente el dólar a fines de 2027.

"No son más que una cuenta matemática", afirmó el secretario de Finanzas al referirse al número incluido en el proyecto.

La explicación busca diferenciar el valor utilizado para realizar las cuentas presupuestarias de una eventual previsión sobre la cotización futura de la moneda estadounidense. La información publicada sobre el proyecto también distingue entre los valores utilizados como referencia para el armado de las cuentas y una predicción sobre el comportamiento efectivo del mercado.

El ancla fiscal como eje del programa

En sus declaraciones, Furiase también hizo referencia al lugar que ocupa el superávit fiscal dentro de la estrategia económica oficial. El funcionario sostuvo que los mercados observan que el ancla fiscal se extiende más allá de cualquier acuerdo político e incluso del propio Presupuesto.

"Los mercados siempre están mirando y saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político o incluso el Presupuesto", afirmó.

En ese contexto, remarcó que el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal es "inquebrantable".

La cuestión fiscal aparece así vinculada directamente con la explicación oficial sobre la preparación frente a 2027. Para el Gobierno, la cobertura de las necesidades financieras y el manejo de los vencimientos forman parte de un esquema en el que el resultado fiscal ocupa un lugar central.

La discusión sobre un supuesto atraso cambiario

El otro punto destacado de las declaraciones de Furiase fue el rechazo a las interpretaciones que plantean la existencia de un atraso cambiario.

El secretario de Finanzas cuestionó directamente las posiciones de los economistas que sostienen que el dólar debería aumentar para favorecer el crecimiento de la economía. "Yo no entiendo cómo hay economistas que hablan de atraso cambiario o que necesitamos subir el dólar para que la economía crezca más", deslizó.

La declaración se produjo en el marco de la discusión generada alrededor del tipo de cambio contemplado en el Presupuesto 2027. El Gobierno, por su parte, sostiene que el valor incorporado al proyecto responde a una metodología de cálculo presupuestario y no a una proyección sobre la cotización efectiva que tendrá la moneda.

De esta manera, el planteo de Furiase se articula alrededor de dos cuestiones: la preparación financiera para un año electoral y la defensa del esquema cambiario vigente.