Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en abril 2026

Durante abril de 2026, el régimen salarial para el personal de casas particulares en Argentina transita un escenario de continuidad sin modificaciones respecto a marzo, debido a la ausencia de un nuevo acuerdo salarial. En ese marco, el valor de la hora para tareas de limpieza en hogares permanece en los montos fijados tras los ajustes aplicados entre febrero y marzo, manteniendo vigente la estructura de básicos, adicionales y condiciones especiales según categoría y región.

Para la categoría de tareas generales, que comprende principalmente labores de limpieza en domicilios particulares, los valores mínimos se sostienen en:

$3.348,37 por hora con retiro

$3.599,86 por hora sin retiro

Estos importes continúan siendo la referencia para abril y constituyen la base del cálculo mensual, al que luego se suman los adicionales previstos por la normativa.

Sin bono extraordinario

Uno de los puntos salientes del mes es que deja de abonarse el bono extraordinario que había sido otorgado durante los primeros meses del año. De esta manera, la remuneración queda circunscripta al salario básico y a los adicionales obligatorios, sin sumas complementarias extraordinarias.

Al mismo tiempo, abril incorporó una fecha especial dentro del calendario laboral del sector: el viernes 3 se celebró el Día de las Empleadas Domésticas. Las trabajadoras que prestaron servicios durante esa jornada tienen derecho a percibir un pago extra, conforme al régimen previsto para feriados y días especiales.

Registración obligatoria y formalización en ARCA

La regularización del vínculo laboral continúa siendo obligatoria para todos los empleadores, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación.

El trámite debe realizarse a través del sistema de ARCA, de manera digital, y requiere:

CUIL del trabajador

Domicilio personal

Tipo de tareas

Cantidad de horas

Modalidad de pago

Remuneración

Fecha de ingreso

Condición contractual

Domicilio donde se prestará el servicio

La plataforma permite además generar el recibo de sueldo desde la misma web, incluyendo salarios básicos, horas trabajadas y adicionales por antigüedad o zona desfavorable.

Adicionales obligatorios

El régimen contempla conceptos adicionales que impactan directamente sobre la liquidación final. Entre ellos se destaca el adicional por antigüedad, que representa un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador, siempre que la relación laboral sea continua y comprobable.

También sigue vigente el 30% adicional por zona desfavorable, aplicable a quienes trabajan en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Patagones (Buenos Aires)

Este plus busca adecuar la remuneración a las condiciones de vida y acceso en esas regiones.

La escala salarial completa de abril 2026

Los valores vigentes para trabajadores de casas particulares son los siguientes:

Supervisión Hora con retiro: $4.013,30 Hora sin retiro: $4.382,63 Mensual con retiro: $500.649,26 Mensual sin retiro: $556.024,76

Tareas específicas Hora con retiro: $3.807,87 Hora sin retiro: $4.161,54 Mensual con retiro: $466.154,67 Mensual sin retiro: $517.277,03

Caseros Hora: $3.599,86 Mensual: $455.160,14

Asistencia y cuidado de personas Hora con retiro: $3.599,86 Hora sin retiro: $4.012,14 Mensual con retiro: $455.160,14 Mensual sin retiro: $505.578,34

Tareas generales Hora con retiro: $3.348,37 Hora sin retiro: $3.599,86 Mensual con retiro: $410.773,52 Mensual sin retiro: $455.160,14



Con este esquema, abril se desarrolla bajo una lógica de estabilidad salarial, a la espera de futuras negociaciones paritarias que puedan redefinir los valores del sector en los próximos meses.