ARCAT mantiene vigente la exención del Impuesto Inmobiliario para jubilados y pensionados

La Agencia de Recaudación Catamarca ratificó que se encuentra vigente la exención del Impuesto Inmobiliario para jubilados y pensionados, una herramienta fiscal pensada para acompañar a quienes integran uno de los sectores más sensibles de la economía doméstica.

El organismo recordó que este beneficio está dirigido específicamente a personas jubiladas o pensionadas que posean una única propiedad destinada a vivienda, siempre que el valor fiscal no supere el límite fijado por la normativa vigente.

La medida se inscribe dentro de una política orientada a facilitar el acceso a alivios tributarios y a reducir el peso de las obligaciones fiscales sobre contribuyentes con ingresos previsionales.

Quiénes pueden acceder a la exención

Según lo informado por ARCAT, el beneficio está destinado a un universo concreto de contribuyentes, bajo condiciones específicas que deben ser verificadas por el organismo.

Los requisitos centrales son:

Ser jubilado o pensionado

Poseer una única propiedad

Que el inmueble esté destinado a vivienda

Que el valor fiscal no supere el tope previsto por la normativa

La evaluación final queda a cargo de la Agencia, que analizará en cada caso el cumplimiento de estas condiciones antes de otorgar la exención correspondiente.

Este esquema permite garantizar que el beneficio alcance efectivamente a quienes se encuentran dentro de la población objetivo definida por la reglamentación.

Trámite sencillo y gratuito

Uno de los aspectos destacados por el organismo es que el trámite fue diseñado bajo una modalidad sencilla y gratuita, con alternativas tanto presenciales como virtuales para facilitar el acceso. Quienes opten por la vía presencial podrán dirigirse a las oficinas de Agencia de Recaudación Catamarca>, ubicadas en ARCAT - oficina central, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Para completar la solicitud, deberán presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) y último recibo de jubilación o pensión.

La disponibilidad de un circuito administrativo simplificado aparece como uno de los ejes de la medida, especialmente pensado para facilitar la gestión por parte de adultos mayores.

La opción virtual, una alternativa accesible

Además del trámite presencial, ARCAT recordó que también se encuentra habilitada la posibilidad de realizar la gestión de forma remota. En este caso, la documentación requerida puede enviarse por correo electrónico a:

[email protected]

La incorporación de esta alternativa amplía las posibilidades de acceso al beneficio, permitiendo que jubilados y pensionados puedan iniciar la solicitud sin necesidad de trasladarse físicamente a las oficinas.

La doble modalidad —presencial y virtual— busca responder a distintas realidades de los contribuyentes y favorecer una tramitación más ágil.

Evaluación caso por caso

Desde el organismo se precisó que, una vez presentada la documentación, la Agencia realizará la evaluación individual del cumplimiento de los requisitos.

Este análisis incluye la verificación de la situación previsional del solicitante, la condición de vivienda única y el valor fiscal del inmueble. Solo después de esa instancia se determinará el otorgamiento de la exención del tributo. La metodología de revisión caso por caso permite asegurar que la aplicación del beneficio se ajuste a lo previsto por la normativa vigente.

Economía familiar

ARCAT subrayó que la continuidad de este beneficio responde al objetivo de acompañar a los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto donde los costos fijos del hogar adquieren una relevancia central en la administración de ingresos previsionales.

La exención del Impuesto Inmobiliario representa, en ese sentido, una herramienta concreta para aliviar la economía de jubilados y pensionados, reduciendo la carga tributaria sobre la vivienda única.

Con esta medida, la Agencia de Recaudación Catamarca refuerza un esquema de beneficios fiscales orientado a brindar acompañamiento a quienes cumplen con los requisitos establecidos, facilitando tanto el acceso al trámite como la posibilidad de sostener la economía familiar con menor presión impositiva.