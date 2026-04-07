El petróleo supera los US$110 por la tensión y el cruce de amenazas entre EE.UU. e Irán

Los mercados internacionales atravesaron este martes una nueva jornada de máxima tensión financiera, con el petróleo consolidado por encima de los US$110 por barril y las principales bolsas del mundo reaccionando con retrocesos frente al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El foco de la preocupación volvió a ubicarse en el ultimátum fijado por Donald Trump a Irán, cuyo plazo vence este martes a las 21 horas de la Argentina, para exigir la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, corredor por el que transita el 20% del comercio petrolero mundial.

En ese contexto, el precio del Brent, referencia mundial, avanzaba cerca de 1% y se movía en la franja de US$111 a US$112, luego de haber tocado un piso intradiario de US$108. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el salto acumulado del crudo ya supera el 50%, reflejando el fuerte riesgo geopolítico que el mercado ya incorporó en los precios.

Por su parte, el WTI estadounidense mostraba una reacción todavía más intensa, con subas superiores al 3%, alcanzando valores cercanos a US$116 por barril, mientras el gas natural para entrega a mayo se negociaba en torno a los US$3.

Las bolsas europeas y Wall Street giraron al rojo

La jornada había comenzado con un tono más moderado. Europa abrió con leves repuntes, en línea con algunos cierres positivos en Asia, pero la tendencia cambió con rapidez luego de las nuevas advertencias cruzadas entre Washington y Teherán.

La amenaza iraní de responder a escala internacional si Estados Unidos avanza con ataques sobre infraestructura estratégica profundizó la aversión al riesgo y arrastró a los principales índices bursátiles.

Entre los movimientos más relevantes se destacaron:

Dow Jones: -0,88%

Nasdaq: -1,22%

S&P 500: -0,86%

Mercados europeos: caídas de hasta 1,07%

Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt cerraron en rojo

La lectura del mercado es directa: a mayor riesgo sobre Ormuz, mayor presión sobre la energía, la inflación y la actividad económica global.

Acciones argentinas mixtas en Wall Street

En medio de la volatilidad internacional, los ADR argentinos en Nueva York mostraron resultados mixtos, reflejando la cautela global y la sensibilidad particular del sector energético.

Entre los papeles con peor desempeño se ubicaron:

Banco Macro: -2,85%

Grupo Galicia: -2,67%

BBVA: -2,66%

Globant: -2,05%

En el extremo opuesto, las compañías vinculadas al acero y la energía lograron sostener avances:

Tenaris: +0,55%

YPF: +0,43%

Ternium: +0,38%

El riesgo país elaborado por JP Morgan se mantenía en 622 puntos básicos, mientras el frente cambiario local se mostraba relativamente estable, con el dólar oficial en $1415, el MEP en $1432,29 y el CCL en $1487,90.

El ultimátum

La clave de las próximas horas está en el desenlace del plazo impuesto por Trump. Si Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, el mercado teme un nuevo shock de oferta que podría llevar el barril incluso a la zona de US$150, según algunas estimaciones financieras.

Del otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ya anticipó que, si Estados Unidos ataca centrales eléctricas o puentes, responderá contra infraestructuras estadounidenses y de sus aliados, buscando privarlos durante años del acceso al petróleo y gas regional.

Así, el mercado energético global quedó atrapado en una cuenta regresiva decisiva: cada hora que pasa sin acuerdo suma presión sobre el crudo, golpea a las bolsas y eleva el temor de una crisis inflacionaria global.