Empleadas domésticas: quiénes cobrarán un 31% extra en junio y cómo quedan los salarios

El personal de casas particulares continuará durante junio de 2026 con el esquema de actualización salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que contempla aumentos mensuales y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

Dentro de ese esquema, una de las novedades es la actualización del adicional por zona desfavorable, que pasó del 30 al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El beneficio no alcanza a todo el país, sino únicamente a trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en regiones donde las condiciones climáticas o geográficas justifican una compensación adicional.

Qué provincias recibirán el adicional

El extra del 31% se aplicará para el personal doméstico que trabaje en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

El partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

En el resto de las provincias, incluida Catamarca, los salarios se actualizarán únicamente mediante los incrementos porcentuales establecidos para este año.

Cómo se aplican los aumentos en 2026

El acuerdo salarial prevé subas escalonadas entre abril y julio:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Además, las sumas no remunerativas vigentes en marzo comenzaron a incorporarse al salario básico. El 50% fue absorbido en abril y el otro 50% se incorporará en julio.

Desde el sector aclararon que esta modificación cambia la composición del recibo de sueldo, aunque no implica un ingreso adicional para la trabajadora.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio

Valores mínimos por hora

Tareas generales: $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro.

$3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro.

$3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro. Caseros: $3.862,18 sin retiro.

$3.862,18 sin retiro. Tareas específicas: $4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro.

$4.083,26 con retiro y $4.453,26 sin retiro. Supervisores: $4.297,33 con retiro y $4.683,64 sin retiro.

Valores mínimos mensuales

Tareas generales: $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.

$441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.

$488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro. Caseros: $488.326,19 sin retiro.

$488.326,19 sin retiro. Tareas específicas: $499.868,28 con retiro y $553.536,65 sin retiro.

$499.868,28 con retiro y $553.536,65 sin retiro. Supervisores: $536.080,78 con retiro y $594.214,11 sin retiro.

Qué pasará con los salarios en julio

El último tramo del acuerdo salarial comenzará a regir en julio, cuando se aplicará el aumento mensual del 1,4% y se incorporará el segundo 50% de las sumas no remunerativas al básico.

En la quinta categoría, por ejemplo, la hora con retiro pasará a $3.651,07 y sin retiro a $3.916,25. El salario mensual mínimo llegará a $447.913,22 con retiro y $495.162,76 sin retiro.

En tanto, para asistencia y cuidado de personas, el valor por hora será de $3.916,25 con retiro y $4.355,40 sin retiro.

La negociación seguirá abierta

El esquema oficial funciona como salario mínimo de referencia, aunque empleadores y trabajadoras pueden acordar valores superiores según la antigüedad, la carga horaria o la complejidad de las tareas.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse en julio para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre el poder adquisitivo del sector, con la posibilidad de definir nuevas actualizaciones salariales para el segundo semestre del año.