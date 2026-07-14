Fin del programa Volver al Trabajo: desde agosto dejarán de cobrar más de 900.000 beneficiarios

El programa Volver al Trabajo llegará a su fin a partir de agosto de 2026, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con el pago de la prestación. La resolución judicial permitirá al Gobierno nacional avanzar con el cierre definitivo del programa y modificar el esquema de asistencia previsto para quienes hasta ahora recibían ese beneficio.

La decisión tendrá un impacto directo sobre más de 900.000 beneficiarios distribuidos en todo el país, quienes dejarán de percibir la prestación mensual que formaba parte del programa. Con el fallo, el Ejecutivo recuperó el control sobre la implementación de su política social y quedó habilitado para poner en marcha el sistema que prevé reemplazar a Volver al Trabajo.

El nuevo esquema impulsado por el Gobierno contempla la implementación de vouchers de capacitación laboral, una modalidad que, según la planificación oficial, buscará orientar los recursos hacia instancias de formación para facilitar la inserción laboral.

Qué resolvió la Cámara Federal de San Martín

La resolución judicial surgió luego de que la Cámara Federal de San Martín hiciera lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional. De esa manera, el tribunal anuló la resolución del Juzgado Federal de Campana, que anteriormente había ordenado mantener vigente el programa al considerar que su eliminación podía afectar a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Los camaristas entendieron que la continuidad de los pagos mediante una medida cautelar implicaba adelantar el resultado del juicio de fondo, razón por la cual resolvieron dejar sin efecto esa protección judicial.

Como consecuencia de esta decisión, el Ministerio de Capital Humano ya no estará obligado a realizar las transferencias mensuales correspondientes al programa, lo que permitirá concretar su finalización.

Desde cuándo dejarán de cobrarse los pagos

La interrupción de los pagos comenzará a regir a partir de agosto de 2026, fecha en la que los beneficiarios dejarán de percibir una prestación mensual que, según el esquema vigente, oscilaba entre $78.000 y $80.000.

La medida alcanzará a trabajadores de la economía popular que permanecían inscriptos en el programa y que utilizaban ese ingreso como complemento para afrontar gastos básicos.

Con el cierre de Volver al Trabajo finalizará el sistema de transferencias directas que hasta ahora recibían quienes integraban el programa, dando paso a un nuevo mecanismo diseñado por el Gobierno nacional.

Vouchers de capacitación

Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, sostienen que Volver al Trabajo tenía una duración limitada y que su continuidad por vía judicial representaba una interferencia en las decisiones vinculadas con la política pública.

En ese contexto, la cartera nacional prevé sustituir el programa por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Según la planificación oficial, los recursos dejarán de entregarse de manera directa a los beneficiarios y serán destinados a empresas, instituciones educativas y centros de formación que dicten cursos orientados a mejorar las posibilidades de inserción laboral.

El objetivo planteado por el Gobierno consiste en reemplazar los planes asistenciales por herramientas enfocadas en la formación y el acceso al empleo formal, mediante un esquema que priorice la capacitación como mecanismo para favorecer la incorporación al mercado laboral.

La postura de la UTEP frente al fallo

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuestionó con dureza la resolución de la Cámara Federal de San Martín y manifestó su preocupación por las consecuencias sociales que tendrá la suspensión del programa.

Desde la organización afirmaron que "el hambre no espera" y acusaron a la Justicia de actuar en sintonía con el Ministerio de Capital Humano. Además, anunciaron que continuarán desarrollando medidas de protesta y movilización con el objetivo de reclamar la restitución de los ingresos que dejarán de percibir los beneficiarios.

La entidad sostiene que la prestación constituía un ingreso esencial para miles de familias sin empleo formal y considera que la eliminación del programa representa un recorte de derechos para los trabajadores de la economía popular.

Los argumentos del Gobierno nacional

El Poder Ejecutivo sostiene que los recursos que hasta ahora financiaban Volver al Trabajo serán reasignados a otras políticas públicas.

Entre esas iniciativas se encuentra la ampliación de la jornada escolar en establecimientos educativos ubicados en zonas vulnerables, una de las prioridades señaladas por el Gobierno para la utilización de esos fondos. Con el fallo favorable de la Cámara Federal de San Martín, el Gobierno quedó formalmente habilitado para avanzar con el cierre definitivo de Volver al Trabajo y con la implementación del nuevo sistema de vouchers de capacitación laboral impulsado por el Ministerio de Capital Humano.