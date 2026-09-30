Galan Litio y la Provincia consolidan el proyecto Hombre Muerto Oeste

El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Rubén Dusso, encabezó la firma de dos acuerdos entre el Gobierno de la Provincia y Galan Litio S.A., con el objetivo de consolidar el desarrollo del proyecto minero Hombre Muerto Oeste (HMW), ubicado en el Salar del Hombre Muerto, y avanzar paralelamente en el financiamiento de obras de infraestructura consideradas claves para el departamento Antofagasta de la Sierra.

La formalización de los convenios reunió a representantes del Gobierno provincial y de la empresa minera, en una instancia que vinculó de manera directa el desarrollo del proyecto con la ejecución de infraestructura vial y productiva en la zona de influencia.

Por parte de Galan Litio S.A. participó su Country Manager, Diego Vargas de la Vega, mientras que por la Provincia intervino el C.P.N. Juan Marchetti, presidente del Comité de Administración del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras y ministro de Economía y Obras Públicas. También participaron de la firma la ministra de Minería, Teresita Regalado; el gerente de Relaciones Comunitarias, Francisco López; el jefe del área de Legales, Walter Flores; y el jefe de Finanzas de la minera, Emanuel Romero.

US$300.000 para la Ruta Provincial N° 43

Uno de los puntos centrales de los acuerdos alcanzados es la firma de un convenio de contribución directa al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, mediante el cual Galan Litio realizará un aporte único y definitivo de 300.000 dólares.

El destino del dinero quedó específicamente establecido: será utilizado para financiar las obras de adecuación y nuevo trazado de la Ruta Provincial N° 43, una vía considerada estratégica para la conectividad del departamento Antofagasta de la Sierra.

La obra surge, además, de un pedido directo de las comunidades locales de la zona, entre ellas Los Nacimientos. El planteo fue impulsado por referentes y familias del lugar con el propósito de mejorar la conectividad territorial y, a partir de ello, fortalecer las posibilidades de desarrollo turístico y productivo de la región.

De esta manera, el aporte de la empresa queda vinculado de manera concreta con una obra de infraestructura cuya importancia trasciende el ámbito estrictamente minero, al involucrar las necesidades planteadas por las comunidades y las condiciones de comunicación y conexión territorial.

Un proyecto minero vinculado con el Estado y las comunidades

Tras la firma, Diego Vargas de la Vega destacó que los convenios representan un hito fundamental para Galan Litio y para la provincia. El representante de la empresa remarcó particularmente el carácter del proyecto Hombre Muerto Oeste, al señalar que se trata de una iniciativa pionera desarrollada íntegramente desde la etapa de exploración hasta la consolidación de la producción.

En ese proceso, Vargas de la Vega puso en valor el trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados. La iniciativa, según lo expresado tras la firma, se desarrolla mediante un esquema de trabajo mancomunado entre el sector privado, el Estado provincial y las comunidades locales.

Ese vínculo queda reflejado en los dos acuerdos suscriptos, que combinan por un lado la adecuación del proyecto minero al marco normativo vigente y, por otro, un aporte específico destinado a una obra vial reclamada por habitantes de la zona.

La adecuación del proyecto al régimen RIGI

Otro de los instrumentos firmados fue la Adenda del Acta Compromiso entre la Provincia y Galan Litio, destinada a adecuar las pautas del proyecto Hombre Muerto Oeste al marco establecido por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La Provincia adhirió a este régimen mediante la Ley N° 5.863, por lo que la adenda establece la adecuación de los compromisos vinculados con el proyecto a ese marco normativo. En paralelo, la empresa asumió un compromiso específico relacionado con las regalías que genere la futura producción. Galan Litio realizará como aporte el equivalente al 50% de la regalía estimada para su primer año calendario, contabilizado a partir de su primera venta de concentrado de cloruro de litio.

Los fondos derivados de este compromiso tendrán un destino definido: serán asignados a obras de infraestructura y desarrollo productivo en Antofagasta de la Sierra y su área de influencia.