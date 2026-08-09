Plazo fijo: cuánto rinde invertir $5.000.000 a 30 días y las tasas de interés de cada banco

Los plazos fijos son una alternativa elegida por los ahorristas que buscan generar intereses sobre su dinero sin exponerse a grandes variaciones. Para hacerlo, se deposita una determinada cantidad de pesos durante un período previamente establecido y, al finalizar ese tiempo, el banco devuelve el capital junto con el rendimiento correspondiente.

Durante agosto, distintas entidades financieras modificaron las tasas destinadas a los depósitos. Mientras algunos bancos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 19%, otras instituciones elevaron sus porcentajes para atraer a los ahorristas y captar nuevos depósitos.

Cuánto se gana al invertir $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Si se toma como referencia una TNA del 19%, colocar $5.000.000 durante 30 días permite obtener una rentabilidad estimada de $78.082,19. Por lo tanto, una vez cumplido el plazo, el inversor recibiría aproximadamente $5.078.082,19. Ese monto surge de sumar los $5.000.000 depositados y los intereses generados durante los 30 días.

Tasas de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 19%.

19%. Banco Galicia y Buenos Aires: 17,5%.

17,5%. Banco BBVA Argentina: 18,25%.

18,25%. Banco Santander Argentina: 16%.

16%. Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5% / 21%.

19,5% / 21%. Banco Macro: 18,5%.

18,5%. ICBC Argentina: 17,7%.

17,7%. Banco Ciudad de Buenos Aires: 17%.

17%. Banco Patagonia: 16%.

16%. Banco Credicoop: 17,5% / 17,5%.

17,5% / 17,5%. Banco BICA: 22% / 22%.

22% / 22%. Banco CMF: 22% / 22%.

22% / 22%. Banco Comafi: 18% / 18%.

18% / 18%. Banco de Comercio: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco de Formosa: 18,5% / 18,5%.

18,5% / 18,5%. Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% / 20,75%.

20,75% / 20,75%. Banco del Chubut: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco del Sol: 21% / 21%.

21% / 21%. Banco Dino: 20% / 20%.

20% / 20%. Banco Hipotecario: 17% / 20,5%.

17% / 20,5%. Banco Julio: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco Mariva: 22% / 21,5%.

22% / 21,5%. Banco Masventas: 19% / 19%.

19% / 19%. Banco Meridian: 22,25% / 22%.

22,25% / 22%. Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% / 15%.

19% / 15%. Banco VOII: 21,75% / 21,75%.

21,75% / 21,75%. BIBANK: 21,5% / 21,5%.

21,5% / 21,5%. Crédito Regional Compañía Financiera: 23% / 22%.

23% / 22%. Reba Compañía Financiera: 22% / 22%.

Cómo hacer un plazo fijo de $5.000.000

Ingresar al home banking o a la aplicación móvil del banco. Buscar la opción "Inversiones" o "Plazos fijos". Elegir un monto de $5.000.000. Seleccionar un período de 30 días. Revisar los datos y confirmar la operación. Guardar el comprobante de la inversión.

Qué es un plazo fijo y cuáles son sus principales ventajas

Un plazo fijo es una herramienta financiera que permite depositar una determinada suma de dinero en un banco durante un período establecido a cambio de recibir intereses. Uno de los períodos más habituales es el de 30 días.

Una de sus principales características es que permite conocer de antemano el rendimiento que tendrá la inversión, siempre que se mantengan las condiciones establecidas al momento de realizar el depósito. Esto brinda previsibilidad y hace que sea una alternativa utilizada por personas que buscan una opción sencilla y con menor exposición a las fluctuaciones de otros instrumentos financieros.

Sin embargo, antes de invertir es importante comparar las tasas de las distintas entidades. También se debe considerar la evolución de los precios: si la inflación durante el período supera el rendimiento del plazo fijo, los intereses obtenidos pueden no ser suficientes para mantener el poder adquisitivo del dinero invertido