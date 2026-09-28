Haberes de septiembre: el Gobierno confirmó el cronograma de pagos

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública anunció el cronograma de acreditación de los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2026, con un esquema que establece dos jornadas diferenciadas para los distintos sectores de trabajadores alcanzados por el pago.

De acuerdo con la información oficial suministrada, el cronograma contempla en primer lugar a los docentes, quienes tendrán la acreditación de sus haberes el miércoles 7, sin distinción según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

La segunda jornada estará destinada a los trabajadores de la Administración Pública Provincial. En este caso, la acreditación fue establecida para el jueves 8.

De esta manera, el esquema comunicado por el organismo provincial organiza el pago de los haberes de septiembre en función de dos grandes grupos: el sector docente y los empleados de la Administración Pública Provincial.

Los docentes, cobran primero

El primer tramo del cronograma corresponde este mes a los trabajadores de la educación. Según lo informado por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, el miércoles 7 será la fecha prevista para la acreditación de los haberes de los docentes, alcanzando a todas las terminaciones de DNI.

Este punto establece que el cronograma para el sector docente no contempla una distribución de acuerdo con el número final del documento. Por lo tanto, la totalidad de las terminaciones de DNI queda incluida dentro de la jornada establecida para ese sector.

Empleados de la Administración Pública Provincial

El segundo grupo incluido en el cronograma está conformado por los empleados de la Administración Pública Provincial. Para ellos, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública estableció como fecha de acreditación el jueves 8.

Así, la programación comunicada diferencia claramente las jornadas destinadas a cada sector. Luego del turno correspondiente a los docentes, el esquema continúa con los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El segundo tramo queda definido de la siguiente manera: