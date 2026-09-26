Hasta 37 grados y un cambio de tiempo: así será el fin de semana en Catamarca

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca tendrá un fin de semana marcado por las altas temperaturas. Para este sábado 26 de septiembre se espera una máxima de 37°C, cielo mayormente despejado y viento del sector norte.

Según el informe meteorológico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital, la jornada tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 37°C, con vientos del norte de entre 10 y 30 km/h.

La precipitación estimada para este sábado es de 0 milímetros.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Para el domingo 27 de septiembre, las temperaturas continuarán elevadas, con una mínima de 24°C y una máxima cercana a los 36°C.

El cielo estará parcialmente nublado, especialmente durante la tarde, mientras que el viento cambiará al sector sur y tendrá velocidades de entre 15 y 30 km/h. No se esperan precipitaciones.

El panorama comenzará a cambiar el lunes 28 de septiembre, cuando un frente frío ingrese desde el sur entre el mediodía y la siesta.

El avance del sistema estará acompañado por ráfagas de entre 20 y 45 km/h y provocará un descenso de las temperaturas. Para ese día se prevé una mínima de 24°C y una máxima de 28°C.

Hacia la noche, las condiciones serán inestables y podrían registrarse tormentas aisladas y chaparrones en la Capital. La precipitación estimada se ubica entre 2 y 10 milímetros.

El martes llegará con temperaturas más agradables

Como anticipo para el martes 29 de septiembre, continuará el ingreso de viento del sur, con ráfagas de entre 20 y 45 km/h.

La temperatura máxima será de alrededor de 22°C, en una jornada marcada por condiciones más agradables después del descenso térmico del lunes.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante las jornadas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda: