Millonario robo en pleno centro de Catamarca: sustrajeron $48 millones de una distribuidora

En las últimas horas se conoció un millonario robo ocurrido en pleno centro de la Capital catamarqueña. El hecho tuvo como escenario a la Distribuidora Rojas, ubicada sobre calle Rojas al 500, donde, según la denuncia realizada, fueron sustraídos alrededor de 48 millones de pesos.

La denuncia penal fue presentada durante la jornada del viernes por Eduardo Rojas, quien relató ante las autoridades que, cuando se dirigió a trabajar ese día, se encontró con la novedad de que habían ingresado a la oficina del comercio.

Al revisar lo ocurrido, Rojas advirtió que del lugar había sido robada una suma de dinero que asciende a 48 millones de pesos, dando lugar a la correspondiente intervención de la Justicia.

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N° 1, desde donde se inició el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias del ilícito y avanzar en la investigación.

Allanamientos y recuperación de parte del dinero

Tras la presentación judicial, las autoridades dispusieron una serie de allanamientos como parte de las medidas destinadas a esclarecer el robo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales a La Unión, durante estos procedimientos los investigadores lograron recuperar parte del dinero sustraído de la distribuidora.

La recuperación de una parte de la suma denunciada como robada constituye uno de los principales avances registrados hasta el momento dentro de la investigación. Sin embargo, la información conocida no precisa qué cantidad de los 48 millones de pesos fue recuperada durante los allanamientos.

En paralelo con las medidas realizadas, los investigadores arrestaron a un sospechoso vinculado al ilícito. La detención se produjo en el marco de las actuaciones desplegadas luego de la denuncia presentada por Eduardo Rojas.

Los procedimientos permitieron así avanzar simultáneamente sobre dos aspectos centrales de la investigación: por un lado, la localización de parte del dinero denunciado como sustraído y, por otro, la identificación y arresto de una persona señalada como vinculada al hecho.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, a cargo de Paola González Pinto, que interviene en las actuaciones judiciales derivadas de la denuncia.

La investigación tiene como punto de partida la denuncia presentada en la Unidad Judicial N° 1 y las medidas ordenadas posteriormente, entre ellas los allanamientos que permitieron recuperar parte del dinero y concretar el arresto de un sospechoso.