Boom de los pagos con QR: crecieron 67% en un año y las tarjetas profundizan su caída

El sistema de pagos en Argentina atraviesa una transformación cada vez más visible en los hábitos de consumo. Mientras los pagos con códigos QR continúan ganando participación, las tarjetas de débito y crédito muestran una caída en la cantidad de operaciones y también en los montos utilizados. El fenómeno surge de los datos difundidos en el informe de medios de pago del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que permite observar cómo se mueve el dinero entre billeteras digitales, cuentas bancarias y comercios.

En agosto, los pagos mediante códigos QR interoperables alcanzaron las 117,2 millones de operaciones, lo que representa un incremento del 67,5% interanual. El crecimiento no se limitó a la cantidad de transacciones: el dinero movilizado a través de este mecanismo llegó a $2,9 billones, con un aumento del 62,9% interanual en términos reales.

Los números muestran la magnitud que adquirió este mecanismo dentro del ecosistema de pagos digitales y marcan, al mismo tiempo, una evolución diferente respecto del comportamiento registrado por las tarjetas.

El QR concentra el crecimiento de los pagos con transferencia

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables totalizaron 118,3 millones de operaciones durante agosto. Dentro de ese universo, los códigos QR tuvieron una participación prácticamente absoluta: el 99,1% de este tipo de pagos se inició mediante un QR.

La distribución según el origen de los fondos también muestra una utilización equilibrada entre cuentas bancarias y cuentas de pago. El 52,7% de las operaciones salió desde cuentas bancarias (CBU), mientras que el 47,3% restante se realizó desde cuentas de pago (CVU). Del lado de los comercios, la distribución presentó una composición similar.

El crecimiento de esta modalidad se produce dentro de un ecosistema que también continúa ampliándose. De acuerdo con los datos del BCRA, actualmente existen 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores de pagos con transferencia registrados.

Ese entramado permite dimensionar la expansión de los mecanismos digitales y la presencia creciente de alternativas que conectan cuentas, billeteras y comercios mediante sistemas interoperables.

Las tarjetas pierden operaciones y volumen

Mientras el QR registra un fuerte crecimiento, las tarjetas muestran una dinámica opuesta. El último dato disponible para este medio corresponde a julio, cuando se realizaron 172 millones de pagos con tarjeta de débito, un 8,4% menos que en el mismo mes de 2025.

La caída también se observa al analizar el dinero movilizado. En términos reales, el monto operado mediante tarjetas de débito disminuyó 14,7%. La situación se repitió en las tarjetas de crédito. Durante julio se efectuaron 159,3 millones de pagos, lo que representa una baja interanual del 9,2%. En términos reales, el monto total operado cayó 17,6%.

De esta manera, el contraste entre ambos mecanismos resulta marcado: mientras el QR aumenta con fuerza tanto en cantidad de operaciones como en dinero movilizado, las tarjetas registran retrocesos en ambos indicadores.

El comercio electrónico lidera el uso del crédito

Dentro de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, el comercio electrónico fue el principal canal de uso durante julio. En segundo lugar se ubicaron las operaciones efectuadas mediante terminales de venta, seguidas por aquellas realizadas a través de QR.

El débito automático ocupó el tercer lugar dentro de los canales mencionados en el informe. La expansión del QR incluso se refleja dentro del propio universo de las tarjetas de crédito. Durante julio, las operaciones con QR interoperable representaron el 4,8% de todos los pagos realizados con crédito, lo que muestra que el código también forma parte de las alternativas utilizadas dentro de ese medio de pago.

Las transferencias inmediatas también crecen

La transformación de los hábitos de pago no se limita a las operaciones efectuadas directamente en los comercios. En agosto se registraron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos, por un total de $96 billones.

En términos de cantidad, estas operaciones aumentaron 20,3% interanual, mientras que los montos crecieron 5,5% en términos reales. La participación de las cuentas de pago también resulta significativa: más de tres de cada cuatro transferencias inmediatas tuvieron como origen y/o destino una cuenta de pago (CVU).

A este movimiento se sumó el crecimiento de las denominadas transferencias "pull", utilizadas para ingresar dinero desde otra cuenta. En agosto alcanzaron 44,5 millones de operaciones, incorporando otro componente al crecimiento general de las herramientas digitales.

El QR también avanza en el transporte

La expansión de los pagos digitales también se trasladó al transporte. Durante agosto se realizaron 26,3 millones de viajes pagando con QR, por un total de $36.400 millones.

La mayor parte de esos viajes correspondió al transporte colectivo. Los colectivos concentraron 23,5 millones de viajes, mientras que otros 2,9 millones se registraron en las distintas líneas de subterráneos. El dato incorpora así al transporte dentro del mapa de actividades en las que el QR gana presencia, ampliando el uso de esta modalidad más allá de las compras y operaciones habituales en comercios.

Otros medios muestran una dinámica diferente

El comportamiento no fue uniforme entre todos los instrumentos. En agosto, los débitos directos sumaron 11,1 millones de operaciones. Por otra parte, los cajeros automáticos registraron 41 millones de extracciones en julio, cifra que también representa una baja en el último dato disponible.

El contraste entre estos indicadores y la evolución de los pagos digitales permite observar un escenario de cambios en las formas en que se realizan las operaciones cotidianas.