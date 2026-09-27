Ayuda económica de la Anses para personas sin trabajo: cómo realizar el trámite en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece una Prestación por Desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por motivos que no les resultan imputables. El beneficio alcanza distintas situaciones contempladas por la legislación laboral, entre ellas el despido sin causa, el vencimiento de contratos y otras circunstancias previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

El objetivo de esta prestación es brindar un ingreso temporal durante el período en el que la persona busca una nueva ocupación. De esta manera, procura compensar parcialmente la pérdida de recursos generada por la desvinculación laboral y ofrecer una cobertura durante el período posterior al cese de la relación de trabajo.

Para acceder al beneficio no alcanza únicamente con haber perdido el empleo. Los trabajadores deben reunir determinadas condiciones relacionadas con el tiempo trabajado y los aportes registrados antes de la desvinculación.

Cuáles son los requisitos según el tipo de trabajador

Los requisitos varían de acuerdo con la modalidad laboral que tenía la persona antes de quedar desempleada. En el caso de los trabajadores permanentes, se debe acreditar un mínimo de seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o al vencimiento del contrato.

Para los trabajadores eventuales y de temporada, las condiciones son diferentes. Deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y, además, acreditar más de 90 días de aportes durante los 12 meses anteriores a la desvinculación. La cantidad de cuotas que recibirá cada beneficiario tampoco es uniforme. La prestación puede extenderse entre dos y 12 cuotas, y tanto la duración como el importe mensual se determinan considerando los salarios percibidos y los períodos con aportes registrados durante los tres años anteriores a la presentación.

Además, existe una consideración específica para las personas de mayor edad. Los beneficiarios mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura, extendiendo de ese modo el período durante el cual pueden percibir la prestación.

Cómo se cobra la prestación

Anses también contempla el mecanismo para depositar el dinero correspondiente al beneficio. El organismo tramita la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular, donde se deposita la prestación.

Una vez habilitada, el banco asignado entrega una tarjeta de débito, que permite realizar extracciones y operar a través de cajeros automáticos. Si la persona que solicita la Prestación por Desempleo ya percibe otra prestación de Anses mediante una cuenta bancaria, el organismo utilizará esa misma cuenta para realizar el depósito correspondiente.

Por otra parte, quienes ya tengan una caja de ahorro propia pueden solicitar a su entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.

Qué asignaciones pueden cobrarse junto con la prestación

La Prestación por Desempleo puede combinarse con determinadas asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran:

Asignación por Prenatal.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por nacimiento.

Asignación por adopción.

Ayuda Escolar Anual.

Asignación por matrimonio.

De esta manera, el cobro de la prestación no constituye necesariamente un beneficio aislado, ya que puede coexistir con las asignaciones familiares mencionadas.

La documentación depende de la causa del desempleo

Para iniciar la gestión, el solicitante debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto en original como en copia, además de la constancia de desempleo, también en original y copia.

A esa documentación se suma el comprobante que permita acreditar la forma en que terminó la relación laboral. Los requisitos específicos dependen de la situación que produjo la desvinculación.

En caso de despido sin justa causa, se debe presentar el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con la firma certificada del empleador. Si se trata de un despido por quiebra o concurso preventivo del empleador, se requiere la documentación correspondiente a esa situación. Puede presentarse una nota del síndico que certifique la disolución del contrato laboral, una sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, un telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial en el que se publicó la quiebra.

Cuando se produce una resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa, la documentación solicitada comprende el telegrama de intimación y el telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

Para los casos de no renovación de un contrato a plazo fijo, se debe presentar una copia del contrato de trabajo vencido. Si el motivo fue el fallecimiento de un empleador unipersonal, se requiere una copia certificada del acta de defunción.

También existe una situación particular para quienes padecieron una enfermedad o accidente no laboral, o una enfermedad o accidente laboral, al momento en que se produjo el cese en su último empleo. En esos casos se debe presentar un certificado médico de aptitud laboral que permita acreditar la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo acorde con la situación de salud de la persona.

Cómo realizar el trámite ante Anses

La gestión puede iniciarse de manera virtual. Para ello, el interesado debe ingresar al sitio web de Anses y acceder a la sección "Atención Virtual".

Para realizar el trámite por esta vía es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de que la persona todavía no tenga una clave, puede crearla en el momento.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial en una oficina de Anses, aunque en este caso se debe contar previamente con un turno.

En todos los casos, la documentación que acredita la desvinculación laboral constituye un elemento central de la solicitud, ya que los comprobantes requeridos dependen de la causa por la cual terminó la relación de trabajo.