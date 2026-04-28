Hacienda confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para la Adm. Pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunicó de manera oficial el esquema de acreditación de los haberes correspondientes al mes de abril de 2026, estableciendo un cronograma preciso que organiza el pago de salarios para los distintos sectores del empleo público provincial.

De acuerdo con la información difundida, la liquidación de sueldos se realizará en dos jornadas consecutivas durante la primera semana de mayo, diferenciando entre los trabajadores de la administración pública provincial y el sector docente. Esta modalidad responde a la necesidad de ordenar el flujo de pagos y garantizar la acreditación de los haberes en tiempo y forma.

El anuncio ratifica la planificación mensual del organismo y brinda previsibilidad a los agentes estatales respecto de la disponibilidad de sus ingresos.

Fechas definidas para cada sector

El cronograma establecido por la cartera de Hacienda detalla con precisión los días en que se harán efectivos los pagos:

Miércoles 6 de mayo: Empleados de la Administración Pública Provincial .

Jueves 7 de mayo: Docentes .



Estas fechas marcan el orden de acreditación de los salarios, permitiendo una distribución escalonada que abarca a la totalidad de los trabajadores comprendidos dentro del esquema salarial estatal.

Organización y alcance del pago

La definición de este calendario implica la cobertura completa de los haberes correspondientes al mes de abril de 2026, sin distinción de áreas dentro de los sectores mencionados. En ese sentido, el pago a los empleados de la Administración Pública Provincial comprende a quienes desempeñan funciones en las distintas dependencias del Estado, mientras que la jornada siguiente está destinada exclusivamente al sector docente.

El esquema de dos días consecutivos permite concentrar el proceso de acreditación en un período acotado, lo que facilita tanto la operatoria administrativa como el acceso de los trabajadores a sus salarios.