Volvió a subir el dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes?

El mercado cambiario argentino comenzó la semana con un giro respecto de la estabilidad reciente. El dólar oficial cerró este lunes 27 de abril al alza, alcanzando los $1.440 para la venta, lo que implica un incremento de $20 respecto de la apertura de los mercados a las 10 de la mañana.

Este movimiento se dio luego de varias jornadas en las que la divisa había mostrado un comportamiento "planchado", sin variaciones significativas. En términos porcentuales, el dólar oficial registró una suba del 1,46% al cierre de la jornada, consolidando así un cambio en la tendencia de corto plazo.

En detalle, la cotización oficial se ubicó en:

Compra: $1.390

$1.390 Venta: $1.440

Este comportamiento marca una diferencia respecto del inicio del día y deja en evidencia un reacomodamiento en el valor de referencia del tipo de cambio oficial.

El mapa cambiario del lunes 27 de abril

La dinámica del mercado no se limitó al dólar oficial. El resto de las cotizaciones también presentó variaciones que ayudan a entender el escenario general del sistema cambiario en esta jornada.

Dólar oficial

Compra: $1.390

$1.390 Venta: $1.440

Dólar blue

El mercado informal también mostró valores diferenciados respecto del oficial:

Compra: $1.410

$1.410 Venta: $1.430

En este caso, el dólar blue se ubicó por debajo del oficial en su valor de venta, un dato relevante dentro de la estructura habitual de brechas cambiarias.

Dólar MEP

El dólar MEP, operado a través de instrumentos financieros, registró los siguientes valores:

Compra: $1.454,10

$1.454,10 Venta: $1.63,70

Se trata de una de las cotizaciones más elevadas del día, reflejando la dinámica propia de los mercados financieros.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El CCL también mostró niveles superiores al resto de las cotizaciones:

Compra: $1.517,70

$1.517,70 Venta: $1.518,70

Este tipo de cambio se mantuvo en valores altos, en línea con su comportamiento habitual dentro de las operaciones de salida de divisas al exterior.

Dólar tarjeta

Finalmente, el dólar utilizado para consumos con tarjeta en el exterior se ubicó en:

Venta: $1.872

Esta cotización continúa siendo la más elevada dentro del sistema cambiario minorista y de consumo.

Reservas del Banco Central: cierre con compras en el mercado

En paralelo a la dinámica cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo una participación activa en el mercado oficial durante la primera jornada de la semana.

Según los datos disponibles, la entidad cerró el día con la compra de 54 millones de dólares, lo que impactó directamente en el nivel de reservas internacionales.

De esta manera, las reservas del BCRA quedaron en:

46.088 millones de dólares a la fecha

Este dato resulta clave dentro del panorama financiero, ya que refleja la posición de liquidez internacional del organismo en un contexto de movimientos en las distintas cotizaciones del dólar.

Un cierre de jornada con múltiples señales en el mercado cambiario

El comportamiento del dólar este lunes deja un escenario de reacomodamiento general en el sistema cambiario. Por un lado, el dólar oficial marcó una suba intradiaria de $20, rompiendo con la estabilidad de jornadas previas. Por otro, las cotizaciones paralelas y financieras mantuvieron niveles diferenciados, con brechas que continúan siendo un elemento central del análisis del mercado.

La jornada también estuvo atravesada por la intervención del Banco Central, que sumó divisas a sus reservas, cerrando en 46.088 millones de dólares, en un contexto donde cada movimiento del tipo de cambio es seguido de cerca por el mercado.

En conjunto, el lunes 27 de abril se presenta como una sesión de ajustes simultáneos en múltiples frentes del sistema cambiario argentino, donde cada segmento del dólar mostró su propia dinámica dentro de un escenario de alta sensibilidad financiera.