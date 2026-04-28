Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo y se profundiza la crisis

El mercado de combustibles registró en marzo una nueva contracción en su nivel de actividad, consolidando una tendencia que ya se observa en el acumulado del año. De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía, las ventas totales alcanzaron los 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representa una caída del 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este desempeño impacta directamente en el balance del primer trimestre de 2026, que muestra un retroceso acumulado del 1,1% respecto al mismo período de 2025. Los datos reflejan un comportamiento moderadamente contractivo del consumo, con diferencias marcadas entre los distintos tipos de combustibles.

Naftas y gasoil

El análisis por segmento permite identificar que la contracción no fue homogénea. Durante marzo, las naftas registraron una caída del 2,4%, mientras que el gasoil mostró un descenso más moderado del 1,1%. Dentro de estas categorías, los datos técnicos evidencian un comportamiento dispar entre productos:

Nafta súper: caída del 4,1%

caída del 4,1% Gasoil común: baja del 5,8%

baja del 5,8% Nafta premium: incremento del 2,7%

incremento del 2,7% Gasoil premium: suba del 6,4%

Este esquema muestra que los segmentos de menor costo fueron los más afectados, mientras que los productos premium lograron expandirse. Sin embargo, estas subas no alcanzaron a compensar las caídas en los combustibles de mayor volumen de consumo.

El informe destaca además un dato relevante: es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil, un indicador que aporta una señal específica sobre la dinámica del mercado.

Consumo particular

Según el reporte procesado por la Agencia Noticias Argentinas, este fenómeno "podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos". Esta interpretación se vincula con el hecho de que las naftas están más asociadas al consumo individual, mientras que el gasoil suele tener mayor peso en actividades productivas y logísticas.

La diferencia en el comportamiento de ambos segmentos aporta una lectura sobre el tipo de demanda que está ajustándose con mayor intensidad, marcando un posible cambio en los hábitos de consumo.

La evolución mensual y el efecto calendario

En términos mensuales, los datos muestran una suba del 7,3% respecto a febrero, lo que en principio podría interpretarse como una recuperación. Sin embargo, los especialistas advierten que este incremento responde principalmente a un factor puntual: la mayor cantidad de días del mes de marzo.

Al ajustar el análisis y considerar el promedio diario de ventas, el escenario cambia. En ese cálculo, se observa una caída real del 3,1% mensual, lo que confirma que la tendencia de fondo continúa siendo negativa.

Este contraste entre cifras absolutas y promedio diario permite comprender con mayor precisión la dinámica real del mercado.

Participación de las empresas

El informe también detalla el comportamiento de las principales empresas del sector, donde se observa una estructura de mercado con liderazgo consolidado y variaciones diferenciadas.

YPF: 55,4% de participación, con una variación interanual positiva del 1,0%

55,4% de participación, con una variación interanual positiva del 1,0% Shell: 22,9% del mercado, con una caída del 3,8%

22,9% del mercado, con una caída del 3,8% Axion: 12,4% de participación, con una baja del 0,8%

En este contexto, YPF se posiciona como la única compañía con crecimiento interanual, mientras que sus competidoras registran retrocesos en sus niveles de ventas.

Desempeño desigual en las provincias

El análisis geográfico revela una fuerte heterogeneidad en el comportamiento del consumo a nivel provincial. Solo siete provincias lograron subas interanuales, con los siguientes resultados destacados:

La Pampa: +2,8%

+2,8% San Juan: +2,5%

+2,5% Río Negro: +2,2%

En contraposición, 17 distritos registraron caídas, algunas de ellas de gran magnitud:

Tucumán: -18,3%

-18,3% La Rioja: -13,0%

-13,0% Salta: -12,1%

Este mapa evidencia que la retracción del consumo no impacta de manera uniforme, sino que presenta diferencias significativas según la región.