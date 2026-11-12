Hoy se conoce el dato de la inflación de octubre: volvería a ubicarse cerca del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre y las principales consultoras económicas anticipan que la inflación habría registrado un comportamiento prácticamente estable respecto del mes anterior. Las proyecciones privadas ubican el indicador entre el 1,8% y el 2,1%, un rango que refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios en la economía argentina.

El dato oficial llegará después de que septiembre cerrara con una inflación del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. De acuerdo con los relevamientos privados, octubre habría mantenido una dinámica similar, con variaciones que continúan concentrándose en determinados rubros, especialmente alimentos, combustibles y servicios regulados.

La persistencia de estos aumentos constituye uno de los principales obstáculos para conseguir una reducción más pronunciada del índice mensual. Aunque algunas categorías mostraron moderaciones durante octubre, otras registraron incrementos que compensaron parcialmente ese comportamiento.

Las estimaciones también reflejan que no se espera una desaceleración significativa durante lo que resta del año. Sin embargo, existen diferencias entre las consultoras respecto de la evolución que podrían mostrar noviembre y diciembre, dos meses en los que los factores estacionales y los ajustes de determinados precios tendrán incidencia sobre el resultado final.

Equilibra y Libertad y Progreso proyectan un 1,8%

Entre las estimaciones más moderadas se encuentra la de Equilibra, que calculó una inflación del 1,8% para octubre, una décima por debajo del registro de septiembre.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, explicó que los precios estacionales lideraron los aumentos por segundo mes consecutivo, con una suba del 2,7%. Dentro de ese grupo, las verduras tuvieron un papel destacado, con un incremento del 5,4%.

Por su parte, los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, aunque el transporte público registró una variación superior, del 3,3%. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con un incremento de apenas el 0,1%. Para noviembre y diciembre, Sigaut Gravina anticipó que la inflación continuará rozando el 2% mensual, aunque estimó que noviembre presentaría una variación ligeramente inferior a la de diciembre.

Una proyección similar presentó la Fundación Libertad y Progreso, que también estimó un IPC del 1,8% para octubre. De confirmarse ese resultado, la inflación acumularía un aumento del 25,9% durante los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzaría el 32,7%.

El relevamiento de la institución identificó nuevamente a Alimentos y bebidas no alcohólicas como uno de los principales motores de los precios. Este rubro habría registrado un incremento del 2,1%, superior al 2% observado en septiembre.

En sentido contrario, Vivienda mostró una desaceleración considerable. Después de haber aumentado un 3,1% durante septiembre, el rubro habría registrado una variación del 1,1% en octubre, principalmente por la ausencia de nuevos ajustes tarifarios de magnitud.

Sin embargo, otros componentes de la canasta aceleraron sus incrementos. Transporte habría pasado del 1,5% al 2,7%, impulsado por el impacto de las subas de combustibles de fines de septiembre. Medicina, por su parte, habría avanzado un 3%, frente al 2,4% del mes anterior.

En su informe, la Fundación Libertad y Progreso advirtió: "La desaceleración de octubre responde más a la ausencia de los saltos tarifarios que empujaron el dato de septiembre que a un alivio generalizado de precios". De cara a noviembre, la institución destacó que los aumentos semanales de alimentos mostraron una moderación durante octubre, una circunstancia que podría contribuir a reducir la presión sobre el índice. No obstante, señaló que Vivienda volvió a registrar incrementos hacia fines de mes y podría convertirse nuevamente en un factor de tensión inflacionaria.

LCG y Econviews también anticipan una inflación cercana al 2%

La consultora LCG proyectó que el IPC de octubre cerrará en el 1,8%. Javier Okseniuk, director ejecutivo de la firma, explicó que los aumentos fueron relativamente homogéneos entre los distintos rubros, aunque restaurantes y salud presentaron incrementos superiores al promedio general.

El economista destacó particularmente el comportamiento de los alimentos, que desaceleraron respecto de períodos anteriores, aunque permanecieron por encima del 2,5%.

"Alimentos desaceleró, pero sigue arriba del 2,5%, así que incide bastante en el número", señaló Okseniuk. En contrapartida, los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar y Comunicaciones contribuyeron a moderar el indicador, compensando parcialmente las subas registradas en otras categorías.

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista de Econviews, proyectó un resultado similar al de septiembre. Según explicó, el relevamiento de Alimentos y bebidas realizado por la consultora registró un incremento del 2,3% durante octubre. Respecto de las perspectivas para los próximos meses, Giacoia sostuvo que no observan una reducción pronunciada de la inflación y que los precios continuarían moviéndose en torno a los valores actuales.

"Para lo que resta del año pensamos que la inflación va a mantenerse en torno a estos valores. No estamos viendo que haya bajas fuertes. Sobre diciembre podría subir alguna décima", señaló.

C&T registró un 1,9% en el Gran Buenos Aires

Otro de los relevamientos privados corresponde a C&T Asesores Económicos, cuyo estudio de precios minoristas para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 1,9% en octubre, exactamente el mismo resultado registrado durante septiembre.

El comportamiento del indicador estuvo fuertemente influido por los productos estacionales, que aumentaron muy por encima del promedio, mientras que la inflación núcleo mostró una leve reducción y se ubicó en el 1,8%.

Dentro de los productos estacionales, las verduras volvieron a ocupar un lugar destacado, con una suba del 7%, mientras que las frutas registraron un incremento del 4%. También se aceleraron los componentes relacionados con el turismo, debido al fin de semana largo, y la ropa, en línea con el comportamiento habitual asociado al cambio de temporada.

Camilo Tiscornia, director de C&T, explicó que noviembre suele ser un mes de menor presión inflacionaria, mientras que diciembre tiende a presentar mayores aumentos por la incidencia del turismo.

Sin embargo, advirtió que será necesario seguir de cerca dos variables que podrían influir sobre los precios internos: la evolución del valor internacional del petróleo y su eventual traslado a los combustibles locales, además del comportamiento de la carne, que durante el mismo período del año pasado registró aumentos.

Con esos elementos, la consultora estima que la inflación anual de 2026 finalizará en torno al 30%.

Empiria y Analytica proyectan un índice del 2%

Entre las estimaciones más elevadas aparecen las de Empiria y Analytica, que calcularon una inflación del 2% para octubre.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, explicó que el principal impulso provino de los alimentos, que habrían aumentado un 2,5% durante el mes. Dentro de ese conjunto se destacaron las subas de verduras, frutas, pan y cereales.

La consultora no espera modificaciones significativas en la tendencia inflacionaria durante los últimos meses del año, aunque anticipa que noviembre y diciembre podrían presentar variaciones ligeramente inferiores a las de octubre.

Desde Empiria, Federico González Rouco señaló que las presiones inflacionarias provienen principalmente de los precios regulados, a los que se suma el encarecimiento del petróleo y su posible impacto sobre los combustibles y el transporte.

Para el economista, una reducción más pronunciada de la inflación todavía deberá esperar. "Una desaceleración más marcada de la inflación quedaría para más adelante", sostuvo.

En cuanto a las perspectivas anuales, González Rouco prevé que 2026 termine con una variación de precios similar o ligeramente inferior a la de 2025. Para 2027, en tanto, proyecta una inflación anual cercana al 24%.