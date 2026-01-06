Impulsadas por las promociones, las ventas de Reyes Magos crecieron por segundo año consecutivo

Las ventas por el Día de Reyes volvieron a mostrar un leve repunte en el consumo, al crecer 0,9% en unidades vendidas en comparación con 2025, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Se trata del segundo año consecutivo con variación positiva, en un escenario económico marcado por la cautela de los hogares y una planificación más estricta del gasto familiar.

Desde el sector destacaron que el resultado estuvo fuertemente impulsado por las promociones, las acciones presenciales en los puntos de venta y una estrategia sostenida de difusión en redes sociales, que permitió sostener el interés de los consumidores en una fecha tradicionalmente relevante para la industria del juguete. El desempeño, además, mostró una mejora frente a la campaña de Navidad, que había registrado un comportamiento más moderado.

Como ocurre históricamente en esta celebración, los juegos y juguetes volvieron a liderar las elecciones de compra. Según los datos del informe, más del 80% de los regalos destinados a chicos de hasta 6 años correspondieron a este rubro, con una marcada preferencia por productos asociados a la primera infancia y al juego activo. Esta tendencia reafirma el rol central del juguete como regalo principal en la festividad de Reyes Magos.

"El resultado permitió sostener el nivel de actividad y consolidar al juguete como el rubro más elegido por las familias, especialmente en el segmento de la primera infancia", señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ. El dirigente remarcó que, pese a un contexto de consumo exigente, el sector logró mantener su participación gracias a una combinación de precios estables y facilidades de pago.

Qué se compró para Reyes

El relevamiento de la cámara mostró que entre las categorías más demandadas se destacaron los juguetes orientados al aprendizaje temprano, con propuestas vinculadas a formas, colores, números, letras y juegos de encastre. Estos productos concentraron una parte significativa de las ventas, en línea con una mayor valoración del juego educativo por parte de las familias.

A ese segmento se sumaron los juegos de mesa en formato pocket, que ganaron protagonismo como alternativa de menor valor unitario y fácil acceso, especialmente para compras de último momento. Se trata de opciones que permiten resolver el regalo sin realizar un gasto elevado, una característica clave en un escenario de consumo más medido.

También tuvieron un desempeño destacado los juguetes para aire libre, impulsados tanto por la temporada de verano como por las altas temperaturas registradas durante diciembre. En este rubro sobresalieron productos como lanza aguas, flota flota, inflables, piletas, toboganes, camioncitos y sets de playa con pala, rastrillo y balde. La combinación entre estacionalidad y promociones permitió una alta rotación de estos artículos en los días previos al 6 de enero.

Cuánto se gastó y dónde

De acuerdo con los datos de la CAIJ, el ticket promedio por juguete fue de $23.000, aunque se registraron diferencias significativas según el canal de venta. En las jugueterías de barrio, donde predomina la oferta de productos nacionales y de menor precio, el gasto promedio se ubicó en torno a los $20.500 por unidad.

En las cadenas de jugueterías, en cambio, el ticket promedio ascendió a los $45.000, explicado en gran parte por la mayor participación de productos importados y con licencias comerciales. En ese canal, ocho de cada diez juguetes vendidos contaron con licencias, lo que elevó el valor promedio de las compras. En los supermercados, por su parte, el gasto promedio fue cercano a los $9.500, asociado principalmente a productos de verano y opciones de menor precio.

Desde la industria subrayaron que los precios de los juguetes se mantuvieron estables respecto del año anterior, un factor clave para sostener la demanda en un contexto de mayor planificación y cautela por parte de los consumidores.

Promociones y medios de pago

Las promociones bancarias, las billeteras virtuales y los planes de financiación volvieron a desempeñar un rol central en la dinámica de ventas. Según el informe, más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés, una tendencia que ya se había observado en otras fechas comerciales y que volvió a repetirse en esta campaña de Reyes.

En ese marco, la combinación de precios sin aumentos y facilidades de pago permitió sostener un leve crecimiento interanual, en un escenario en el que el consumo continúa bajo presión y las decisiones de compra se realizan con mayor cuidado.