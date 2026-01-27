Impulsan la pequeña y mediana minería con inversión de empresarios catamarqueños

El Gobierno de Catamarca avanza en una estrategia orientada a fortalecer la pequeña y mediana minería mediante la incorporación directa de empresarios locales como inversores en proyectos productivos. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la firma GyC Perforaciones, una empresa con sede en Andalgalá, a quienes les propuso participar activamente en distintos emprendimientos mineros que se desarrollan en la provincia, en asociación con la empresa estatal CAMYEN.

El encuentro contó con la presencia de autoridades de CAMYEN y se inscribe en una política provincial que apunta a ampliar la base productiva del sector minero, promoviendo un mayor protagonismo de capitales catamarqueños no solo en la prestación de servicios, sino también en la inversión directa y en la toma de decisiones vinculadas al desarrollo de los proyectos.

Durante la reunión, se destacó especialmente el rol estratégico de CAMYEN como empresa minera estatal, que pone a disposición tierras y proyectos para facilitar la asociación con empresarios locales. Este esquema busca generar un modelo de desarrollo más inclusivo, en el que firmas radicadas en la provincia puedan integrarse de manera directa a la actividad minera, superando el esquema tradicional de contratistas y proveedores de servicios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la minería de pequeña y mediana escala, un segmento considerado clave para el desarrollo regional, ya que permite una mayor articulación con las economías locales, impulsa la generación de empleo y promueve el crecimiento de proveedores catamarqueños en distintas etapas de la cadena productiva.

La propuesta fue bien recibida por los representantes de GyC Perforaciones, quienes expresaron su satisfacción ante la posibilidad de ampliar su participación en el sector. Al término del encuentro, uno de los referentes de la empresa destacó el impacto positivo de la iniciativa: "Estamos entusiasmados, es una buena noticia para nosotros no solo poder brindar servicios a la minería sino hoy ser parte de ella también como inversionistas. Estamos contentos, felices y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla en el tiempo".

El empresario remarcó además que la posibilidad de integrarse como inversores representa un paso importante para las firmas locales, que históricamente han tenido un rol secundario dentro de los grandes proyectos mineros. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo provincial es vista como una oportunidad para consolidar el crecimiento de empresas catamarqueñas y fortalecer el entramado productivo regional.

La política de impulso a la pequeña y mediana minería forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial, que busca diversificar la matriz económica, generar empleo genuino y fomentar el arraigo de inversiones locales. Desde el Ejecutivo destacan que este tipo de iniciativas contribuyen a que los beneficios de la actividad minera tengan un mayor impacto en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

Cambios en CAMYEN

En el marco de la reunión, también se confirmaron modificaciones en el directorio de la empresa minera estatal CAMYEN. Por decisión del Poder Ejecutivo provincial, José Barrera fue designado como nuevo presidente de la compañía, mientras que Gabriel Molina asumirá el cargo de vicepresidente.

La principal novedad es la incorporación de Agustina Lencina como vocal del directorio, una designación que busca fortalecer la conducción de la empresa en una etapa marcada por el impulso a nuevos proyectos y la ampliación de asociaciones con el sector privado local.

Desde el Gobierno señalaron que estos cambios apuntan a consolidar una gestión más dinámica y alineada con los objetivos de desarrollo productivo y participación de capitales catamarqueños en la actividad minera, en un contexto de creciente interés por la explotación de recursos estratégicos en la provincia.