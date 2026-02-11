Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $4.000.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las herramientas más elegidas por los ahorristas que buscan preservar su dinero sin asumir riesgos elevados. Se trata de una inversión simple y previsible, ya que desde el inicio se conoce el monto exacto que se cobrará al finalizar el período acordado.

En las últimas semanas, varias entidades financieras ajustaron las tasas que ofrecen para este instrumento. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 25%, un nivel apenas inferior al 26% que se observaba la semana pasada.

Cuánto deja invertir $4.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Con una TNA del 25%, colocar $4.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días genera una ganancia de $82.191,78 en intereses. De esta manera, al vencimiento del plazo, el ahorrista recibe un total de $4.082.191,78, al sumar capital e intereses.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina: 25 %

25 % Banco Santander Argentina S.A.: 23 %

23 % Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 23 %

23 % Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

25 % Banco BBVA Argentina S.A.: 23 %

23 % Banco Macro S.A.: 27 %

27 % Banco GGAL S.A.: no informa tasa

no informa tasa Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 24 %

24 % Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC): 23,5 %

23,5 % Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

23 % Banco Bica S.A.: 33 %

33 % Banco CMF S.A.: 33,5 %

33,5 % Banco Comafi S.A.: 24,5 %

24,5 % Banco de Comercio S.A.: 33,5 %

33,5 % Banco de Corrientes S.A.: 27,5 %

27,5 % Banco de Formosa S.A.: 21 %

21 % Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 29 %

29 % Banco del Chubut S.A.: 27 %

27 % Banco del Sol S.A.: 32 % / 26,5 %

32 % / 26,5 % Banco Dino S.A.: 27 %

27 % Banco Hipotecario S.A.: 27 % / 29,5 %

27 % / 29,5 % Banco Julio S.A.: 26,5 %

26,5 % Banco Mariva S.A.: 31 %

31 % Banco Masventas S.A.: 24 %

24 % Banco Meridian S.A.: 33,25 %

33,25 % Banco Provincia de Tierra del Fuego: 25 % / 21 %

25 % / 21 % Banco Voii S.A.: 33,5 %

33,5 % BiBank S.A.: 26 %

26 % Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 33 %/ 33,75 %

33 %/ 33,75 % Reba Compañía Financiera S.A.: 32 %

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresá al home banking o a la aplicación de tu banco. Buscá la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Ingresá el monto a invertir, por ejemplo $4.000.000. Seleccioná un plazo de 30 días. Confirmá la operación y guardá el comprobante.

Qué es un plazo fijo y para qué se utiliza

El plazo fijo es un instrumento financiero clásico que consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado —generalmente 30 días— a cambio de una tasa de interés pactada de antemano. Durante ese lapso, el capital no puede retirarse.

Está pensado principalmente para perfiles conservadores, que priorizan la seguridad y la estabilidad del rendimiento por sobre la rentabilidad elevada. Aunque en algunos contextos puede quedar por debajo de la inflación, sigue siendo una de las opciones más usadas para resguardar ahorros a corto plazo sin grandes riesgos.