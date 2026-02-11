Por las subas de tarifas, estiman que la inflación de febrero volverá a ubicarse por encima del 2%

Luego de que enero cerrara con una inflación del 2,9%, analistas y consultoras privadas comenzaron a delinear sus primeras proyecciones para febrero, mes en el que se aplicaron fuertes incrementos en tarifas de servicios públicos y se registraron subas en alimentos.

Según las primeras mediciones de EcoGo, la inflación general se proyecta en 2,7% hacia fines de febrero, mientras que el rubro alimentos alcanzaría un alza del 2,6%. De acuerdo con su informe semanal, los aumentos en tarifas y servicios regulados tuvieron un rol central en la composición del índice.

Entre los incrementos señalados figuran el gas (16%), la electricidad (4%), los servicios básicos para la vivienda (12%), el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (4%) y el subte (4,8%).

Por su parte, la consultora Equilibra estimó que el índice de precios al consumidor (IPC) del mes se ubicará en 2,3%, también impulsado por el impacto de los ajustes tarifarios dispuestos por el Gobierno. En la firma OJF calcularon una inflación de 2,4% para febrero.

En tanto, la consultora LCG proyectó un aumento semanal de 2,5% en alimentos durante la primera semana del mes. Se trata del mayor incremento para un período de siete días desde la segunda semana de marzo de 2024, luego de diez semanas consecutivas en las que la variación había permanecido por debajo del 1%.

Un escenario diferente surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que arrojó una proyección de 2,1% para febrero. Para enero, el mismo informe había anticipado una variación de 2,4%.

El impacto de las tarifas energéticas

A comienzos de febrero, el Gobierno aplicó una suba significativa en las tarifas energéticas. En el caso del gas, el aumento promedio a nivel nacional fue de 16,86%, con variaciones según consumo y zona.

Para la electricidad, el incremento promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires —usuarios de Edenor y Edesur— fue de 3,59%. En el resto del país, incluida Catamarca, el ajuste depende de cada jurisdicción provincial.

Además, el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que refleja el costo de generación, subió 21% en febrero a nivel nacional. La suba promedio ponderada se ubicó en 4,8% (3,6% en el Gran Buenos Aires).

Desde Equilibra estimaron que, en este contexto, el rubro electricidad y gas registraría un alza cercana al 12% en febrero, principalmente por el incremento del gas. Según sus cálculos, este componente aportaría alrededor de 0,5 puntos porcentuales a la inflación del mes.