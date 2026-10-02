Javier Milei y Glencore anunciaron en París el desarrollo del proyecto Agua Rica

El escenario internacional es el marco elegido para concretar un nuevo anuncio económico para la minería argentina. En la ciudad de París, durante la visita oficial del mandatario argentino a Francia, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión estratégica con el CEO de Glencore, Gary Nagle. En dicho encuentro se oficializó el acuerdo para el desarrollo del Proyecto Agua Rica, situado en Catamarca, el cual contempla una inversión de capital estimada en US$4.000 millones.

Este paso decisivo se concretó luego de que el Comité Evaluador aprobara el ingreso formal del proyecto presentado por Minera Agua Rica, compañía perteneciente al grupo Glencore, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La incorporación de Agua Rica se suma a la nómina de proyectos incorporados al RIGI orientados a ampliar la inversión productiva, impulsar la generación de empleo y potenciar las exportaciones argentinas.

Esquema financiero e inyección de capital inicial

El plan financiero trazado para la ejecución de la mina establece compromisos firmes desde sus primeras fases. Durante los primeros dos años de desarrollo se prevé una inversión ejecutada de US$771 millones, cifra que representa casi diez veces el monto mínimo exigido por la normativa del régimen de incentivos.

Respecto a la estructura de financiamiento, la totalidad del proyecto será costeada a través de aportes de capital directos y endeudamiento asumido por la propia firma Glencore, garantizando el respaldo económico para llevar adelante la infraestructura requerida en el territorio catamarqueño.

Capacidad productiva, exportaciones e infraestructura logística

En cuanto a su capacidad operativa, el proyecto Agua Rica ostenta un potencial de producción promedio anual proyectado en 200.000 toneladas de cobre. La totalidad de esta producción minera estará destinada de manera exclusiva a los mercados internacionales, lo que generará un volumen de exportaciones estimado en US$2.167 millones por año.

Un aspecto técnico central del plan es la integración con la infraestructura existente en la región para optimizar la logística y el procesamiento. El mineral extraído en Catamarca será procesado directamente en la planta de Alumbrera y posteriormente transportado mediante un mineraloducto hasta la provincia de Tucumán. Una vez en territorio tucumano, la carga continuará su trayecto por vía ferroviaria mediante tren con destino final en el puerto de Rosario, desde donde saldrá hacia el exterior.

Impacto en el empleo y desarrollo de obras regionales

La dimensión social y laboral del emprendimiento tendrá un impacto directo en la economía regional durante sus diferentes etapas. En la fase inicial de construcción se proyecta la generación de hasta 3.500 puestos de trabajo. Posteriormente, para la etapa de operación continua, se prevén 1.250 empleos directos y 3.750 empleos indirectos.

En ese sentido, la empresa manifestó formalmente su compromiso con la generación de empleo local y el fortalecimiento continuo de las cadenas de valor en la región. Asimismo, el proyecto contempla la ejecución de obras de infraestructura complementarias vinculadas con aspectos clave para la zona:

Rutas de acceso e interconexión vial.

Infraestructura de energía para el abastecimiento operativo y territorial.

Canalizaciones y obras enfocadas en el recurso del agua.

Hoja de ruta y plazos de ejecución

El cronograma trazado entre el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de Glencore fija fechas precisas para la concreción de las metas operativas. El inicio formal de las obras de construcción está previsto para noviembre de 2027.

Siguiendo esta hoja de ruta de infraestructura y desarrollo técnico, se estima que el comienzo de la fase de operación y extracción comercial se alcanzará de manera efectiva en octubre de 2031.