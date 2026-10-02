Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin

Franco Colapinto deberá afrontar el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, Malasia, con una penalización total de 15 puestos en la grilla de salida.

El piloto argentino de Alpine ya arrastraba una sanción de cinco posiciones por el accidente ocurrido junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Lando Norris, durante el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en Bakú. A ese recargo se sumaron ahora otras 10 posiciones como consecuencia de una modificación en la unidad de potencia de su monoplaza.

La segunda sanción no estuvo relacionada con una maniobra durante una carrera ni con algún incidente registrado durante las prácticas. El motivo fue estrictamente reglamentario: Alpine instaló en el auto de Colapinto la quinta unidad de motor de combustión interna Mercedes de la temporada, cuando el reglamento permite utilizar hasta cuatro sin recibir una penalización en la grilla.

El resultado es un escenario que probablemente llevará al argentino a largar desde la última fila en la carrera del domingo.

El cambio de motor que activó el nuevo castigo

El reglamento establece un límite de cuatro motores de combustión interna por piloto durante la temporada sin sanciones en la parrilla. Colapinto superó ese cupo al utilizar el quinto V6 Mercedes en su Alpine.

La consecuencia reglamentaria es un recargo de 10 posiciones. Al sumarse a las cinco que ya tenía pendientes por el accidente de Bakú, el piloto argentino alcanza los 15 lugares de penalización. Los datos centrales de la sanción son:

Cinco puestos: penalización pendiente por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán.

penalización pendiente por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán. Diez puestos: sanción por superar el límite de cuatro motores de combustión interna.

sanción por superar el límite de cuatro motores de combustión interna. Quinta unidad: nuevo V6 Mercedes instalado en el Alpine de Colapinto.

nuevo V6 Mercedes instalado en el Alpine de Colapinto. Total: 15 posiciones de penalización.

15 posiciones de penalización. Consecuencia probable: largada desde la última fila.

La escudería decidió incorporar la nueva unidad en un fin de semana en el que Colapinto ya tenía asegurada una pérdida de cinco posiciones. La elección responde a una lógica estratégica: concentrar ambos castigos en una misma fecha y evitar que el costo de incorporar el nuevo motor recaiga sobre una carrera posterior en la que el piloto no tuviera una sanción pendiente.

La estrategia de Alpine para el tramo final

La decisión de Alpine apunta a aprovechar una penalización que ya estaba confirmada. Con cinco lugares de recargo que Colapinto debía cumplir por el episodio de Bakú, el equipo optó por asumir ahora también el costo reglamentario de incorporar una nueva unidad de potencia.

De esta manera, la estructura puede contar con una unidad adicional para el tramo final de la temporada, en lugar de introducirla posteriormente y recibir una penalización en una carrera en la que no existiera otro castigo previamente acumulado.

El escenario explica por qué la instalación del quinto motor no debe interpretarse como una sanción originada en una acción concreta del piloto durante este fin de semana. El recargo se desprende directamente del límite de componentes establecido para la unidad de potencia.

La consecuencia práctica será, sin embargo, importante para la carrera: aun si Colapinto logra una buena posición en la clasificación, la acumulación de 15 puestos hace probable que deba ubicarse entre los últimos autos de la parrilla.

El accidente de Bakú, el origen de los primeros cinco puestos

La primera sanción que pesa sobre Colapinto nació en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Cuando faltaban 15 vueltas para el final de la competencia, el piloto de Alpine bloqueó las ruedas al ingresar a la primera curva durante el relanzamiento posterior a un Auto de Seguridad.

El bloqueo derivó en un impacto con su compañero de equipo, Pierre Gasly, y la secuencia también involucró a Lando Norris. Los tres pilotos terminaron abandonando la competencia.

El episodio tuvo consecuencias especialmente negativas para Alpine porque sus dos autos se encontraban en posiciones favorables dentro de la zona de puntuación. El accidente terminó dejando a la escudería sin puntos en una carrera en la que tenía la posibilidad de sumar para el Campeonato de Constructores.

Los comisarios deportivos responsabilizaron al argentino por el contacto y determinaron una penalización de cinco posiciones para la siguiente carrera. Ese castigo quedó pendiente y será cumplido en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls

El resultado de Bakú tuvo además impacto en la pelea que Alpine mantiene en el Campeonato de Constructores. Después de aquella carrera, la escudería de Enstone quedó sexta con 68 puntos, mientras que Racing Bulls ocupa el quinto lugar con 83 unidades. La diferencia entre ambos equipos es, por lo tanto, de 15 puntos.

La situación fue reconocida por Flavio Briatore, quien este viernes admitió que el equipo había "regalado muchos puntos" a partir del accidente. A pesar de ello, sostuvo que el grupo debe concentrarse en las carreras que todavía quedan por disputar. El Gran Premio de Bahréin en Malasia aparece entonces como una fecha particularmente compleja para Alpine. Colapinto llegará con una penalización acumulada de 15 posiciones y con el objetivo del equipo puesto también en recuperar terreno frente a Racing Bulls.

No es el único piloto sancionado

La situación de Colapinto no es la única vinculada con cambios de componentes de motor durante este fin de semana.

El novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, también fue enviado al fondo de la grilla como consecuencia de modificaciones en su monoplaza. En su caso, el cambio involucró motor, turbo y escape. A su vez, Isack Hadjar, de Red Bull, recibió una pérdida de cinco lugares después de utilizar su séptimo motor V6 de la temporada.

El caso de Colapinto, sin embargo, combina dos sanciones diferentes: la penalización deportiva heredada del accidente de Bakú y el recargo técnico derivado de superar el número permitido de unidades de combustión interna.

Un viernes enfocado en el ritmo de carrera

La penalización también condicionó el programa de trabajo de Alpine durante la jornada del viernes.

En la segunda práctica libre, Colapinto no buscó realizar una vuelta de clasificación con neumáticos blandos. En lugar de concentrar el trabajo en una simulación de vuelta rápida, el equipo orientó su actividad hacia tandas largas, con el objetivo de evaluar el comportamiento del auto con una mayor carga de combustible.

El resultado final en la clasificación de la sesión fue un 22° puesto, último entre los pilotos, con un registro de 1m43s391. Sin embargo, ese tiempo no refleja un intento específico de buscar una vuelta rápida, ya que el programa estuvo enfocado en el ritmo de carrera y en la recopilación de información de cara al domingo.

Colapinto completó 31 vueltas, una de las cifras más altas de la sesión, lo que permitió al equipo concentrarse en la evaluación del comportamiento del monoplaza en tandas largas.

Leclerc encabezó la práctica

La segunda práctica libre tuvo a Charles Leclerc como líder con Ferrari. El piloto registró un tiempo de 1m37s528, que lo colocó al frente de la clasificación.

Isack Hadjar terminó segundo, a 0s099, mientras que Lando Norris quedó tercero, a 0s137 del tiempo de referencia. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó décimo con una vuelta de 1m38s588.

Mientras Gasly logró ubicarse dentro de los diez primeros, el trabajo de Colapinto estuvo condicionado por el programa estratégico definido por Alpine. El argentino priorizó las tandas largas, el análisis del ritmo de carrera y la recopilación de datos para la competencia del domingo.