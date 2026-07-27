Georgieva y la economía de Argentina: riesgo electoral, empleo informal y pymes

Recién llegada a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, en el Palacio de Hacienda, junto al ministro Luis Caputo, antes de mantener un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, previsto para las 14 horas.

Durante una exposición de menos de una hora, la titular del organismo internacional respondió preguntas sobre el presente y el futuro del programa económico argentino y dejó una serie de definiciones vinculadas con el escenario político, la evolución del mercado laboral, el papel de las pequeñas y medianas empresas, el desempeño de distintos sectores de la economía y la posibilidad de un nuevo financiamiento por parte del Fondo.

Las declaraciones estuvieron centradas en la necesidad de sostener políticas económicas consistentes, fortalecer la disciplina fiscal y avanzar en reformas estructurales que permitan consolidar la recuperación y afrontar los desafíos que, según señaló, deberá enfrentar el país en los próximos años.

El riesgo electoral y administrar los desafíos

Uno de los primeros temas abordados por Georgieva fue el riesgo electoral y la manera en que la Argentina debe prepararse frente a los desafíos que puedan surgir tanto en el plano interno como internacional.

La directora gerente del FMI sostuvo que "los riesgos siempre están allí, los riesgos tienen que gestionarse", y explicó que la capacidad para enfrentarlos depende de la fortaleza de las políticas nacionales y de la construcción de amortiguadores sólidos frente a eventuales shocks.

En ese sentido, indicó que no solamente el escenario interno requiere prudencia, sino también el contexto internacional, al advertir que existe una tendencia creciente a la aparición de shocks, situación que obliga a los países a fortalecer políticas capaces de generar confianza tanto en el ámbito local como en los mercados internacionales.

Al referirse al año electoral, destacó la disciplina fiscal implementada por el Gobierno durante los últimos meses y la definió como una herramienta central para administrar los riesgos presentes y futuros.

Según expresó, contar con buffers sólidos y mantener una disciplina fiscal como la aplicada en la Argentina constituye "una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir".

Sin necesidad de solicitar nuevos fondos

Otro de los anuncios más relevantes de la conferencia estuvo relacionado con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Ante una consulta periodística, Georgieva fue categórica al afirmar que no considera necesario que la Argentina vuelva a solicitar fondos adicionales al FMI.

La funcionaria explicó que el país se preparó para enfrentar distintos escenarios y que observa una estrategia integral destinada a garantizar la viabilidad económica incluso más allá del año 2027.

"No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027", sostuvo.

En ese mismo contexto, Georgieva también se refirió a la capacidad de pago del país y expresó que no le preocupa la disponibilidad de recursos para afrontar los compromisos asumidos.

"No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: 'Sigan comprando, sigan comprando'", manifestó mientras dirigía esas palabras al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien se encontraba en la primera fila y que, según indicó, ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones prevista para este año.

Sectores que avanzan y actividades que requieren impulso

Durante su análisis de la economía argentina, Georgieva realizó una evaluación diferenciada sobre el desempeño de distintos sectores productivos. Destacó la fortaleza observada en petróleo, gas, minería y agricultura, señalando que esa evolución se encuentra asociada a una mejora en la confianza sobre la economía argentina.

Al mismo tiempo, reconoció que existen sectores donde la recuperación resulta más compleja. Entre ellos mencionó a la construcción, los servicios y la logística, actividades para las cuales recomendó orientar las reformas y el respaldo fiscal disponible.

En ese marco, identificó tres áreas donde, a su criterio, existe margen para profundizar los avances.

La primera consiste en generar mejores condiciones financieras para quienes toman préstamos, permitiendo que los recursos del sistema bancario puedan utilizarse de manera más eficiente. También señaló que algunos bancos presentan mayores niveles de préstamos en mora, aunque aseguró que existe voluntad para abordar esa situación.

El segundo punto estuvo relacionado con la necesidad de ampliar el mercado de capitales. Georgieva indicó que herramientas como las hipotecas prácticamente no existen en la Argentina y consideró que su desarrollo podría impulsar la construcción y favorecer una mayor participación de los consumidores en la economía.

Sobre este aspecto, se señaló que el Gobierno, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío de un proyecto al Congreso.

Como tercer aspecto, insistió en la necesidad de eliminar obstáculos físicos y burocráticos que limitan el funcionamiento de la economía. Citó como ejemplo la construcción de carreteras y las concesiones de infraestructura, remarcando que acelerar las inversiones físicas permite mejorar la conectividad e impulsar la actividad de la construcción.

Además, sostuvo que "es totalmente crítico continuar con la eliminación de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía".

Empleo informal y el papel de las pymes

Otro de los ejes de la conferencia estuvo dedicado al empleo informal y a la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del mercado laboral argentino.

Georgieva manifestó un interés especial por este sector al sostener que las pymes "son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo". En ese contexto, observó que el desempleo en la Argentina se encuentra por debajo del 8%, aunque advirtió que una parte importante de esa realidad está vinculada con el empleo informal.

A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de avanzar en la formalización laboral y consideró que la reforma del mercado de trabajo impulsada por el Gobierno representa "una parte muy sana de lo que se puede hacer".