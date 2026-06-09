La industria y la construcción volvieron a caer en abril

Los últimos informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el cuarto mes del año, muestran un nuevo retroceso en abril de 2026. Tanto la industria manufacturera como la construcción volvieron a registrar resultados negativos, interrumpiendo el leve repunte observado en marzo.

Este comportamiento evidencia que ambos sectores continúan sin consolidar una recuperación sostenida, con dinámicas internas dispares y un desempeño que se mantiene inestable en el inicio del año.

Industria: caída interanual y señales mixtas en el acumulado

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en abril una baja de 2,8% en comparación con el mismo mes de 2025, confirmando una nueva contracción del sector.

En las mediciones complementarias, el informe detalla:

Caída mensual desestacionalizada: -2,1%

-2,1% Variación del índice serie tendencia-ciclo: +0,1%

En el balance del primer cuatrimestre de 2026, la industria acumuló una disminución de 2,4%, reflejando los desempeños negativos registrados de enero a abril. Este resultado marca un punto de inflexión luego de un breve alivio en marzo, cuando el sector había logrado cortar una racha de ocho meses consecutivos en caída.

En términos generales, el panorama industrial vuelve a mostrar pérdida de dinamismo, con un comportamiento que alterna entre leves mejoras puntuales y retrocesos más persistentes.

Desempeño sectorial: fuertes contrastes dentro de la industria

El informe del INDEC también detalla la evolución de los distintos bloques que componen la industria manufacturera, donde se observan marcadas diferencias entre sectores.

Entre los 16 sectores relevados, los siguientes registros se destacan:

Sustancias y productos químicos: 16,7%

16,7% Productos de tabaco: 6,5%

6,5% Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 5,6%

5,6% Madera, papel e impresión: 4,1%

4,1% Productos de metal: -1,4%

-1,4% Otro equipo de transporte: -2,1%

-2,1% Alimentos y bebidas: -2,4%

-2,4% Productos de caucho y plástico: -5,1%

-5,1% Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5,1%

-5,1% Productos minerales no metálicos: -6,4%

-6,4% Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -10,7%

-10,7% Industrias metálicas básicas: -11,2%

-11,2% Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%

-11,4% Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%

-15,9% Maquinaria y equipo: -20,2%

-20,2% Productos textiles: -22,2%

El detalle sectorial expone un escenario donde algunos rubros logran avances puntuales, mientras otros profundizan caídas significativas, reforzando la idea de un comportamiento heterogéneo dentro del entramado industrial.

Construcción: retroceso mensual y expectativas moderadas

El sector de la construcción, medido a través del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), también mostró en abril un retroceso en su desempeño.

Los principales datos del mes son:

Caída interanual: -2,8%

-2,8% Variación contra marzo: -4%

-4% Índice serie tendencia-ciclo: +0,3%

A pesar de la baja mensual e interanual, el acumulado de enero a abril de 2026 mostró un incremento de 2,1%, aunque se trata del crecimiento más bajo del año, según detalla el informe.

Al igual que en la industria, la construcción no logró sostener la mejora observada previamente y volvió a interrumpir su sendero de recuperación.

Insumos de la construcción: fuertes disparidades en el desempeño

El comportamiento de los insumos también refleja un escenario desigual dentro del sector. De los diez elementos relevados, solo tres se ubicaron por encima del índice general:

Resto de los insumos: 16,1%

16,1% Hierro redondo y aceros para la construcción: 15,7%

15,7% Pinturas para construcción: 10%

El resto de los materiales mostró caídas, entre las que se destacan:

Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%

-18,9% Yeso: -17,5%

-17,5% Cales: -16,4%

-16,4% Asfalto: -15,5%

-15,5% Cemento Portland: -12,7%

-12,7% Hormigón elaborado: -10,2%

-10,2% Pisos y revestimientos cerámicos: -6,6%

-6,6% Ladrillos huecos: -6,3%

-6,3% Placas de yeso: -4,1%

-4,1% Artículos sanitarios de cerámica: -3,6%

Expectativas del sector: señales de cautela hacia el corto plazo

La encuesta cualitativa de la construcción incorporada en el informe del INDEC revela un clima de expectativas predominantemente moderado o negativo para el período mayo-julio.

En el caso de las obras privadas:

75,5% prevé que la actividad no cambiará

15,1% estima que disminuirá

9,4% proyecta un aumento

En las obras públicas:

60% anticipa estabilidad

25,6% espera una disminución

14,4% prevé un aumento

Estos resultados reflejan una percepción de continuidad sin grandes mejoras, con una proporción relevante de actores que anticipan caídas en el nivel de actividad.

Un escenario de recuperación desigual

En conjunto, tanto la industria como la construcción vuelven a evidenciar en abril un desempeño negativo tras el breve repunte de marzo. Los datos del INDEC confirman que ambos sectores mantienen un patrón de recuperación irregular, con avances puntuales que no logran consolidarse en el tiempo.