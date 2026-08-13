La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló un 19,3% en los primeros siete meses

La inflación de julio fue del 2,1%, según informó este jueves el INDEC, y acumuló un incremento del 19,3% en los primeros siete meses de 2026. El dato mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una variación del 1,9%.

Con el resultado de julio, el proceso de desaceleración de los precios que se venía observando en los últimos meses tuvo una pausa. La variación mensual se ubicó por encima de la registrada el mes anterior y se situó en línea con las estimaciones que habían realizado las consultoras privadas.

A nivel interanual, el IPC nacional acumuló un aumento del 33,8% en los últimos doce meses, mientras que el acumulado correspondiente a los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,3%.

Los principales datos informados por el organismo estadístico son:

Inflación de julio: 2,1%.

2,1%. Inflación de junio: 1,9%.

1,9%. Aceleración mensual: 0,2 puntos porcentuales.

0,2 puntos porcentuales. Acumulado enero-julio de 2026: 19,3%.

19,3%. Variación interanual: 33,8%.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Recreación y cultura encabezó los aumentos

Dentro de las divisiones que conforman el índice, Recreación y cultura fue la que registró el mayor incremento durante julio, con una suba del 5%.

El segundo lugar correspondió a Restaurantes y hoteles, que registró un aumento del 2,8% durante el mes. Ambos rubros estuvieron atravesados por incrementos estacionales vinculados con las vacaciones de invierno, de acuerdo con la información difundida.

El tercer lugar entre las divisiones con mayores aumentos correspondió a Salud, con una variación del 2,5%. La evolución de estos sectores tuvo una incidencia particular en el resultado general del mes, en un período caracterizado por el impacto estacional de las vacaciones de invierno sobre determinadas actividades vinculadas con el entretenimiento, el turismo y los servicios de alojamiento.

Los precios estacionales con el mayor aumento

El INDEC también detalló el comportamiento de los precios según las categorías que integran el IPC. En ese análisis, los precios Estacionales registraron una suba del 4,5%, impulsados por distintos componentes vinculados con el período vacacional.

El organismo señaló que entre los productos y servicios que incidieron en este comportamiento se encontraron Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento. La categoría de precios Estacionales fue, de este modo, una de las principales referencias para explicar la dinámica de los precios durante julio.

El detalle informado por el INDEC incluyó:

Estacionales: 4,5%.

4,5%. Aumentos asociados a Verduras .

. Incrementos en Paquetes turísticos .

. Subas en Servicios de alojamiento.

El comportamiento de esta categoría estuvo relacionado con los aumentos registrados durante el mes en componentes que tienen una evolución marcada por factores estacionales.

El IPC Núcleo avanzó 1,8%

En cuanto a la categoría de IPC Núcleo, el INDEC informó una variación del 1,8% durante julio. El organismo explicó que dentro de esta categoría se produjeron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, mientras que la caída en expensas operó como un factor de compensación.

La evolución de los precios Núcleo se ubicó por debajo de la inflación general del mes, que fue del 2,1%.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en julio de 2026 fue Recreación y Cultura (5,0%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-1,3%) https://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/sqaeZiIryK — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Se pausó la tendencia de desinflación

El dato de julio adquiere relevancia porque marcó una interrupción en la tendencia de desaceleración que había mostrado el índice de precios durante los meses anteriores.

El 2,1% de julio fue superior al 1,9% registrado en junio, por lo que la inflación mensual se aceleró en 0,2 puntos porcentuales.

La cifra, además, se ubicó dentro de lo que habían anticipado las consultoras privadas, que esperaban una interrupción del proceso de reducción de las variaciones mensuales. El resultado implica que el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno durante la segunda parte del año encontró en julio una pausa. La evolución mensual de los precios volvió a ubicarse por encima del registro anterior, aunque el acumulado de los primeros siete meses del año quedó en 19,3%.