Una familia tipo necesitó más de $1,56 millones en julio para no caer en la pobreza

La Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aceleraron su ritmo de aumento durante julio de 2026 y volvieron a ubicarse por encima de la inflación general del mes, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Como ocurre todos los meses, el organismo difundió los valores que permiten establecer si los ingresos de los hogares alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El cálculo se realiza a partir de distintos tipos de hogares del Gran Buenos Aires y permite determinar quiénes quedan por debajo de la línea de pobreza y quiénes, en un escalón inferior, no alcanzan siquiera a cubrir el costo de los alimentos considerados indispensables.

El dato correspondiente a julio muestra que el costo de las necesidades básicas continuó aumentando y que, para una familia tipo de cuatro integrantes, el ingreso necesario para no ser considerada pobre superó los $1,56 millones.

En concreto, un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8 necesitó $1.564.715,90 durante julio para superar la línea de pobreza.

Ese valor corresponde a la Canasta Básica Total, indicador utilizado para establecer el umbral de pobreza.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual https://t.co/B9VjDuEdHt pic.twitter.com/g0nO71TnKe — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

La Canasta Básica Total: $1.564.715,90

La CBT registró durante julio un incremento del 2,2%, por encima del 2,1% de inflación general registrado durante el mismo período. El aumento mensual llevó el costo de la canasta para una familia de cuatro integrantes a $1.564.715,90. El indicador acumuló además una suba del 19,6% desde enero y del 36,1% en los últimos 12 meses.

La evolución de la CBT muestra así un incremento que, tanto en la comparación mensual como en el acumulado interanual informado, refleja el aumento del costo de los bienes y servicios considerados necesarios para superar la línea de pobreza. La diferencia entre la inflación general y la evolución de la CBT durante julio fue de 0,1 punto porcentual, con la canasta ubicándose por encima del índice general de precios.

La línea de indigencia quedó en $708.016,24

La situación es aún más exigente cuando se observa la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia. Para el mismo hogar compuesto por dos adultos y dos niños, la CBA alcanzó en julio los $708.016,24.

Esto significa que un ingreso familiar inferior a esa cifra implica que el grupo no logra cubrir el costo de los alimentos considerados imprescindibles, independientemente de otros gastos necesarios como vivienda, transporte o salud. La CBA aumentó un 2,6% en julio, una variación que duplicó la registrada durante el mes previo. También se ubicó por encima tanto de la inflación general como de la evolución del rubro alimentos, que aumentó un 2% durante el mismo período.

En los primeros siete meses de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 20,1%, mientras que en la comparación interanual registró un incremento del 37,4%. Para el hogar tipo de cuatro integrantes, entonces, fueron necesarios $708.016,24 exclusivamente para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Cuánto necesitó cada tipo de hogar para superar la pobreza

El informe del INDEC también establece los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza según la composición de los hogares. Los valores correspondientes a julio muestran diferencias de acuerdo con la cantidad de integrantes y las características de cada grupo familiar.

Para una persona sola, el ingreso requerido fue de $506.380,55. En el caso de un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el ingreso necesario para no ser considerado pobre alcanzó los $1.245.696,15.

Para la familia de cuatro integrantes integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, el ingreso mínimo se ubicó en $1.564.715,90. Finalmente, un hogar compuesto por cinco personas, formado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, necesitó $1.645.736,79 para superar la línea de pobreza.

Los ingresos necesarios para superar la indigencia

El informe del INDEC también establece los valores correspondientes a la línea de indigencia, determinada a partir del costo de la Canasta Básica Alimentaria. En julio, una persona necesitó $229.131,47 para superar ese umbral.

Para una familia de tres integrantes, el ingreso requerido fue de $563.663,42, mientras que para los hogares de cuatro personas el monto llegó a $708.016,24. En el caso de una familia compuesta por cinco integrantes, el ingreso necesario para superar la línea de indigencia se ubicó en $744.677,28.