Ventas minoristas pyme cayeron 3,8% en julio y acumulan un retroceso de 2,7%

Las ventas minoristas pyme registraron una caída interanual del 3,8% durante julio, en un contexto de menor dinamismo del consumo y de mayor cautela por parte de los compradores. La evolución también fue negativa frente al mes anterior: la comparación intermensual mostró una contracción del 2,1%.

Con este resultado, el desempeño acumulado durante los primeros siete meses del año quedó en terreno negativo. Entre enero y julio, las ventas minoristas pyme acumularon un retroceso del 2,7%.

El descenso de julio estuvo asociado al agotamiento de la liquidez extraordinaria que había aportado el cobro del aguinaldo durante el mes anterior, un factor que había funcionado como dinamizador coyuntural de la actividad. Una vez desaparecido ese impulso, el comportamiento del consumidor volvió a quedar condicionado por las restricciones sobre el presupuesto familiar.

A esto se sumó una mayor incidencia de las tarifas de servicios propias del período invernal, que absorbieron una porción más significativa de los ingresos de los hogares. La combinación de ambos factores profundizó la cautela y desaceleró el ritmo general de la actividad comercial.

El impacto en los comerciantes

La evolución de las ventas tuvo su correlato en la percepción que los propios comerciantes tienen sobre el estado de sus negocios. El 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable en relación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, ese porcentaje representó una disminución de dos puntos porcentuales respecto del relevamiento realizado en junio. La reducción de las respuestas que ubicaban la actividad en un escenario neutral se trasladó directamente hacia una valoración más pesimista.

En ese sentido, la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable aumentó del 43,1% al 44,5% durante el último mes. El movimiento de estos indicadores muestra una percepción empresaria atravesada por la menor actividad y por la necesidad de administrar con mayor prudencia los recursos disponibles.

Las expectativas para los próximos doce meses, en cambio, presentaron una composición diferente. El 46,3% de los relevados considera que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos. Al mismo tiempo, el 42,4% espera un escenario futuro más favorable, una proporción que significó un avance de 4,7 puntos porcentuales respecto de la visión optimista registrada el mes anterior.

El 11,3% restante proyecta un deterioro en el desempeño de su negocio.

La inversión queda condicionada por la coyuntura

La cautela también aparece de manera directa en las decisiones vinculadas con el financiamiento y la inversión. El 61,5% de los locales consultados consideró que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital.

En contraposición, apenas el 14% evaluó que el momento resulta oportuno para avanzar con este tipo de decisiones, mientras que el 24,5% prefirió no fijar una posición al respecto.

Los datos muestran así una actitud empresarial orientada fundamentalmente a preservar el funcionamiento cotidiano de los negocios antes que a comprometer recursos en nuevos proyectos de capital. La combinación de ventas contenidas y mayores costos llevó al empresariado pyme a sostener una postura de marcada cautela financiera.

Seis de siete sectores terminaron en baja

El comportamiento sectorial profundizó el resultado general. De las siete actividades relevadas, seis registraron retrocesos interanuales durante julio.

Los mayores descensos correspondieron a:

Textil e indumentaria: -5,6%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -5,5%.

Alimentos y bebidas: -5,4%.

En contraste con la tendencia general, Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción fue el único sector que logró registrar un resultado positivo, con un incremento interanual del 1%.

El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

El canal online con otro comportamiento

Dentro del escenario general de contracción, las operaciones realizadas por internet presentaron una evolución diferenciada.

Durante julio, las ventas online efectuadas por comercios con local a la calle aumentaron 14,9% interanual. Sin embargo, al comparar con el mes anterior, el resultado fue una baja intermensual desestacionalizada del 0,1%.

De esta manera, mientras el índice general reflejó una marcada desaceleración en términos interanuales, el canal digital consiguió sostener un crecimiento significativo frente al mismo mes del año anterior, aunque prácticamente permaneció estable respecto de junio.

Una demanda cada vez más defensiva y fragmentada

El desempeño minorista de julio estuvo marcado por el agotamiento de los impulsos coyunturales que habían dinamizado el período anterior. La inyección extraordinaria de liquidez derivada del aguinaldo dejó de operar como motor del consumo y el mercado volvió a mostrar con mayor claridad las restricciones que pesan sobre la capacidad adquisitiva.

A esto se agregó el impacto de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, configurando un escenario en el que los consumidores adoptaron una conducta más defensiva y fragmentada.

La demanda se concentró principalmente en aquellos productos considerados indispensables. El consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, mientras las compras consideradas postergables quedaron relegadas. En particular, las decisiones de compra vinculadas con bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario fueron sistemáticamente postergadas. El comportamiento refleja una priorización de las necesidades inmediatas frente a aquellas compras que requieren un desembolso mayor.

Promociones y descuentos

Desde el lado de la oferta, la concreción de operaciones también quedó condicionada por las herramientas utilizadas para estimular el consumo. Las promociones bancarias, las billeteras digitales y los descuentos por pago al contado adquirieron relevancia ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores.

El escenario obligó a los comercios a recurrir a diferentes mecanismos para facilitar las operaciones en un contexto de demanda contenida. Al mismo tiempo, las empresas enfrentaron una creciente presión sobre sus propios márgenes de rentabilidad.

Entre los factores que incidieron sobre los costos se encontraron las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión ejercida por la competencia informal e importada.

El resultado fue una combinación particularmente compleja para las pequeñas y medianas empresas: por un lado, ventas contenidas y, por otro, costos que continuaron aumentando.

Cautela financiera y prioridades

Frente a esta coyuntura, el empresariado pyme adoptó una estrategia marcada por la prudencia. La combinación de costos al alza y un nivel de ventas más acotado llevó a congelar planes de inversión de capital y priorizar el sostenimiento del flujo operativo.

El escenario de julio quedó así definido por varios factores simultáneos: la caída interanual de las ventas, el retroceso frente a junio, el resultado acumulado negativo de los primeros siete meses, la concentración de las compras en productos esenciales, el deterioro de algunos indicadores de percepción empresaria y las dificultades para avanzar con nuevas inversiones.

Aunque las expectativas a doce meses incorporaron una mejora en la visión optimista, el presente del comercio pyme continuó atravesado por la cautela. El 42,4% que proyecta un escenario favorable convivió con un 46,3% que no prevé cambios significativos y un 11,3% que espera un deterioro.

Así, julio dejó una fotografía del sector minorista pyme caracterizada por una demanda defensiva, márgenes presionados, inversión postergada y una actividad que todavía no logra recuperar el terreno perdido. En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas concentraron sus esfuerzos en sostener el funcionamiento cotidiano, mientras el comportamiento del consumidor permaneció condicionado por la disponibilidad de ingresos y por el peso creciente de los gastos sobre el presupuesto familiar.