Las bolsas globales se desploman tras el salto del petróleo por la guerra en Medio Oriente

El comienzo de la semana estuvo marcado por una profunda volatilidad en los mercados financieros internacionales, luego de que el precio del petróleo registrara un salto abrupto impulsado por la guerra en Medio Oriente. El impacto fue inmediato en las principales bolsas del mundo, que registraron caídas superiores al 6%, reflejando el nerviosismo de los inversores frente a un escenario de creciente incertidumbre.

Las primeras señales de este deterioro en el clima financiero se observaron en los mercados asiáticos. En la apertura de la jornada, los principales índices de la región registraron fuertes retrocesos, marcando el tono negativo que dominó el arranque de la semana bursátil.

Entre los movimientos más significativos se destacaron:

El índice Nikkei 225 de Japón, que se desplomaba 6,59% en la apertura.

El índice KOSPI de Seúl, que registraba una caída aún mayor de 8,1%.

Estas cifras reflejan la magnitud del impacto que tuvo el salto del petróleo en las expectativas de los mercados financieros, que reaccionaron con ventas masivas de activos ante el riesgo de una escalada del conflicto y sus consecuencias económicas globales.

El petróleo Brent se dispara y se acerca a máximos de cuatro años

El detonante de esta reacción en cadena fue el comportamiento del petróleo Brent, referencia clave para el mercado energético mundial. Durante la madrugada argentina, el crudo registró un salto del 25%, lo que lo llevó a ubicarse muy cerca de los 120 dólares por barril, un nivel que no se alcanzaba desde abril de 2022.

Este incremento abrupto reavivó las preocupaciones de los inversores sobre el impacto que podría tener un conflicto prolongado en Medio Oriente, una región que concentra una parte sustancial de la producción energética global.

El aumento también volvió a poner en perspectiva los momentos de mayor tensión en los mercados petroleros. El récord histórico del precio del Brent se registró en julio de 2008, cuando el barril llegó a 147 dólares, en medio de un fuerte aumento generalizado de las materias primas que precedió a la crisis económica global de fines de ese mismo año.

La comparación con aquel período refuerza la preocupación actual de los mercados, que observan con atención el desarrollo del conflicto y sus posibles efectos sobre la estabilidad económica internacional.

El impacto se extiende a los mercados chinos

Las turbulencias no se limitaron a Japón y Corea del Sur. Las bolsas chinas también reflejaron el deterioro del clima financiero global, aunque con descensos más moderados en el arranque de la jornada. Entre los principales indicadores de China se registraron las siguientes variaciones:

El Shanghai Composite, principal índice de la bolsa de Shanghái, comenzó la jornada con un retroceso de 0,99%.

El Hang Seng de Hong Kong abrió con una caída de 2,45%.

Si bien estas bajas fueron menos pronunciadas que las observadas en otros mercados asiáticos, reflejan la amplitud del impacto del salto del petróleo en los mercados globales, que se extendió a distintas plazas financieras de la región.

Japón, uno de los países más expuestos

Dentro del escenario regional, Japón aparece como uno de los países particularmente vulnerables ante el aumento del precio del petróleo. La economía japonesa depende fuertemente del abastecimiento energético proveniente de Medio Oriente. De acuerdo con los datos difundidos, el país recibe el 95% de su abastecimiento de crudo desde esa región, lo que amplifica el impacto de cualquier alteración en el suministro o en los precios internacionales.

Frente a este contexto, la primera ministra Sanae Takaichi informó que Japón cuenta con reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno. Según informó la agencia Kyodo News, el gobierno japonés evalúa la posibilidad de liberar parte de esas reservas con el objetivo de contribuir a la estabilización del mercado energético en caso de que la situación internacional continúe deteriorándose.

Esta medida forma parte de los instrumentos que los gobiernos pueden utilizar para amortiguar el impacto de las fluctuaciones en el precio del petróleo, especialmente en economías altamente dependientes de las importaciones de energía.

Corea del Sur en crisis

La situación también genera preocupación en Corea del Sur, uno de los países más dependientes del petróleo importado. El país ocupa el lugar de cuarto importador de petróleo en el mundo, lo que lo convierte en otra de las economías sensibles a las variaciones abruptas en el precio del crudo.

La caída del índice KOSPI de Seúl, que retrocedía 8,1%, refleja el impacto de esta dependencia energética en las expectativas de los inversores, que reaccionaron ante el riesgo de mayores costos para la economía surcoreana.

Wall Street anticipa una jornada compleja

El nerviosismo en los mercados asiáticos también se trasladó a los mercados financieros estadounidenses antes de la apertura de la jornada bursátil.

Los futuros de Wall Street comenzaron a reflejar el deterioro del clima inversor, anticipando una sesión potencialmente complicada para las bolsas de Estados Unidos.

Este comportamiento confirma que el impacto del salto del petróleo y de la guerra en Medio Oriente no se limita a una región específica, sino que repercute en el sistema financiero global, generando preocupación entre los inversores por las consecuencias económicas de un conflicto que podría prolongarse.