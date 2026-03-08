Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% en febrero y el consumo acumula diez meses en retroceso

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6%, profundizando un proceso de retracción que ya suma diez meses consecutivos en baja, según el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe indicó además que, en el primer bimestre del año, el consumo en los comercios acumula un descenso del 5,2%, reflejando la persistencia de un escenario complejo para el sector minorista.

La caída de febrero se suma a una secuencia de resultados negativos que se viene consolidando desde mediados del año pasado. De acuerdo con la serie relevada, la evolución mensual mostró los siguientes registros interanuales:

Enero: -4,8%

Diciembre: -5,2%

Noviembre: -4,1%

Octubre: -1,4%

Septiembre: -4,2%

Agosto: -2,6%

Julio: -2%

Junio: -0,5%

Mayo: -2,9%

Ese mes marcó el punto en que se interrumpieron cinco meses consecutivos de mediciones positivas, iniciando la tendencia contractiva que continúa hasta el presente.

Un leve repunte mensual que no alcanza para revertir la caída

A pesar del panorama general negativo, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, registró una mejora del 2,6% en la comparación mensual desestacionalizada de febrero frente a enero.

Sin embargo, este repunte no resultó suficiente para compensar el retroceso registrado en el primer mes del año, cuando el indicador había evidenciado una caída del 4,2%. Desde CAME explicaron que el leve incremento mensual estuvo influenciado por factores estacionales, particularmente por el inicio del ciclo lectivo, que suele generar un aumento puntual en la demanda de determinados productos.

En ese contexto, señalaron que "febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%".

Consumo selectivo y prioridad en bienes esenciales

El análisis del comportamiento del mercado minorista muestra que el consumo se concentró principalmente en bienes de subsistencia y artículos escolares, un fenómeno que desde la entidad atribuyen a la reasignación del gasto de los hogares.

En ese escenario, el informe destaca que la demanda operó con selectividad, priorizando las compras que resultan imprescindibles para la vida cotidiana o para el comienzo del año escolar. Entre las características del comportamiento del consumidor identificadas por el relevamiento se destacan:

Prioridad en bienes esenciales

Búsqueda de ofertas y promociones

Uso de financiamiento para sostener compras

Según el documento, estas estrategias fueron utilizadas por los consumidores para sostener el nivel de operaciones en un contexto de restricciones en el poder de compra.

Costos y presión tributaria afectan la rentabilidad

El informe también advierte sobre los problemas estructurales que enfrentan los comercios minoristas, particularmente en relación con el aumento de los gastos operativos.

Desde CAME remarcaron que "los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales", un factor que complica la capacidad de recuperación del sector.

En ese marco, la entidad señaló que el escenario confirmó una contracción técnica, incluso en un período donde el calendario comercial suele aportar cierta mejora en la actividad. Según el relevamiento, el repunte observado hacia el final del mes respondió a factores estacionales, pero no logró modificar la tendencia general del mercado.

La percepción de los comerciantes

El estudio también indagó en la percepción de los propietarios de comercios respecto de la evolución de su actividad. En ese sentido, los resultados mostraron que:

El 52,6% de los comerciantes reportó estabilidad interanual, un porcentaje que representa seis puntos menos que en enero.

El 38,8% señaló un deterioro en su situación, en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

Estos datos reflejan una mayor proporción de comerciantes que perciben un empeoramiento del contexto económico, en línea con la persistente caída en los niveles de ventas.

Expectativas y clima de inversión

En cuanto a las perspectivas a futuro, el relevamiento reveló expectativas moderadas entre los comerciantes. De acuerdo con las respuestas recopiladas:

El 46,6% considera que dentro de un año la situación será similar a la actual.

El 42,9% espera una mejora en el escenario económico.

El 10,5% proyecta un retroceso.

El clima de inversión también aparece condicionado por la incertidumbre económica. El estudio indica que:

El 57,6% considera que el contexto no es apto para realizar inversiones.

El 15,5% lo percibe como una oportunidad.

El 26,9% no tiene una posición definida.

Ante este panorama, desde CAME subrayaron que "el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos".

Asimismo, la entidad advirtió que la reactivación dependerá de dos factores centrales:

La recomposición de los salarios

La previsibilidad en los costos

Los rubros más afectados por la caída del consumo

El relevamiento sectorial confirmó que seis de los siete rubros analizados registraron resultados negativos, lo que evidencia la amplitud del proceso de contracción en el comercio minorista. Las caídas más pronunciadas se observaron en:

Bazar y decoración: -14,4% interanual

Perfumería: -10,7%

Alimentos y bebidas: -8,7%

El único sector que logró mostrar un crecimiento fue Farmacia, con un incremento interanual del 0,3%.

Desempeño detallado por sector

El informe también presentó el rendimiento específico de cada rubro monitoreado:

Alimentos y bebidas

Variación interanual: -8,7%

Caída acumulada en el año: -7,4%

Variación intermensual: +1,4%

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles

Variación interanual: -14,4%

Caída acumulada: -15,6%

Variación intermensual: -2,0%

Calzado y marroquinería

Variación interanual: -1,1%

Caída acumulada: -2,1%

Variación intermensual: +8,8%

Farmacia

Variación interanual: +0,3%

Crecimiento acumulado: +2,4%

Variación intermensual: -0,2%

Perfumería

Variación interanual: -10,7%

Variación acumulada en el bimestre: +2,8%

Variación intermensual: -4,7%

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción

Variación interanual: -0,3%

Crecimiento acumulado: +2,5%

Variación intermensual: -3,1%

Textil e indumentaria

Variación interanual: -7,4%

Caída acumulada: -9,2%

Variación intermensual: -5,1%