Libreta AUH: el dato clave para cobrar el 20% retenido por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la extensión de la fecha límite para la entrega de la Libreta AUH, pudiéndose acercar el documento al organismo correspondiente hasta el 31 de marzo del año 2026.
La Libreta AUH, es un documento de importante trascendencia porque permite que las familias de niños y adolescentes acreditar los controles de salud y educación, más el esquema de vacunación para acceder al 20% del acumulado durante el año 2024.
La web Mi ANSES o la aplicación son los dos canales habilitados para poder presentar la Libreta AUH. El dato sobresaliente y clave para poder gestionar el monto acumulado presentando la documentación es que el único formulario válido para realizar el trámite es el que se genera mediante la página de ANSES.
Una vez descargado el documento y habiéndolo hecho completar por las autoridades correspondientes de salud y educación, las familias deberán proceder a la entrega del mismo para finalizar el trámite; pero antes tendrán que seguir los siguientes pasos para acceder al formulario.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH ante ANSES
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección Hijos - Libreta AUH, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.
- Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción Hijos - Libreta AUH - Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.