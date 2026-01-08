Libreta AUH: el dato clave para cobrar el 20% retenido por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la extensión de la fecha límite para la entrega de la Libreta AUH, pudiéndose acercar el documento al organismo correspondiente hasta el 31 de marzo del año 2026.

La Libreta AUH, es un documento de importante trascendencia porque permite que las familias de niños y adolescentes acreditar los controles de salud y educación, más el esquema de vacunación para acceder al 20% del acumulado durante el año 2024.

La web Mi ANSES o la aplicación son los dos canales habilitados para poder presentar la Libreta AUH. El dato sobresaliente y clave para poder gestionar el monto acumulado presentando la documentación es que el único formulario válido para realizar el trámite es el que se genera mediante la página de ANSES.

Una vez descargado el documento y habiéndolo hecho completar por las autoridades correspondientes de salud y educación, las familias deberán proceder a la entrega del mismo para finalizar el trámite; pero antes tendrán que seguir los siguientes pasos para acceder al formulario.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH ante ANSES