Medio Oriente: Milei habló de un conflicto breve y de un "deterioro transitorio"

Desde Estados Unidos y resguardado en un hotel por razones de seguridad, el presidente argentino Javier Milei se refirió a la guerra en Medio Oriente y expresó su expectativa de que el conflicto tenga un desarrollo limitado en el tiempo. "Es de esperar que tenga corto alcance", afirmó durante una entrevista en la que analizó las implicancias geopolíticas y económicas de la crisis.

El mandatario sostuvo que la escalada bélica generará consecuencias en la economía internacional, aunque consideró que se tratará de un impacto temporal. En su diagnóstico, el conflicto provocará un "deterioro transitorio" en la economía mundial, pero no implicará un cambio estructural permanente.

Al abordar el origen del enfrentamiento, Milei cuestionó una de las interpretaciones más extendidas sobre el conflicto. Según señaló, la idea de que la guerra se desencadenó por el petróleo constituye una explicación equivocada. "Este tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y obvio es errado. Aquí lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica", afirmó el jefe de Estado.

Operaciones militares "quirúrgicas" y la respuesta iraní

Durante su exposición, el presidente argentino describió la estrategia militar desplegada por Estados Unidos y sus aliados en la región. Según explicó, hasta el momento la intervención estadounidense se había caracterizado por ataques de alta precisión.

En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos estaba atacando "de manera quirúrgica", lo que —según su análisis— evidenciaba una combinación de inteligencia israelí con la capacidad militar estadounidense. Para ilustrar este punto, Milei mencionó un antecedente reciente:

Intervención en Venezuela

Duración total de la operación: 18 minutos

Tiempo de extracción: 47 segundos

Caracterización: "una operación extremadamente quirúrgica"

De acuerdo con el presidente, esa misma metodología fue utilizada en el ataque dirigido contra la cúpula del gobierno iraní.

Sin embargo, la situación escaló posteriormente cuando Teherán respondió con contraataques en varios frentes y decidió cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del comercio energético global.

El impacto económico global según el FMI

En su análisis, Milei también incorporó la advertencia realizada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre las consecuencias económicas de la crisis.

Según explicó el mandatario, la titular del organismo alertó que este tipo de situaciones puede generar presiones inflacionarias y desaceleración de la actividad económica mundial. Los factores señalados incluyen:

Aumento del precio del petróleo

Contracción de la oferta global

Impacto económico en al menos 15 países

De acuerdo con Milei, este escenario podría modificar la dinámica del conflicto y ampliar el margen de acción de Estados Unidos. "Esta situación libera las manos de Estados Unidos para una acción más propia, más amplia y no tan quirúrgica", sostuvo.

A pesar de ese contexto, el presidente reiteró su expectativa de que la guerra no se prolongue.

El escenario internacional

En su análisis geopolítico, el mandatario argentino amplió el foco más allá del conflicto en Medio Oriente y vinculó la crisis con otros frentes internacionales. Según explicó, Estados Unidos trabaja simultáneamente en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, lo que forma parte de una estrategia más amplia en el tablero global.

En ese marco, Milei también anticipó una posible consecuencia política regional: "Por decantación, caerá Cuba".

Para el jefe de Estado argentino, el proceso actual no representa un cambio definitivo sino una fase de transición en el sistema internacional. "No es ni más ni menos que una situación transitoria", afirmó.

Un posible reordenamiento geopolítico global

Más allá del impacto económico inmediato, Milei proyectó que la principal consecuencia de la crisis será un reordenamiento político internacional de gran magnitud.

En ese nuevo escenario, el mandatario sostuvo que China podría quedar más aislada dentro del sistema internacional. Según su visión, varios países que hoy mantienen vínculos con Beijing —y que calificó como "malos socios"— podrían verse afectados por los cambios geopolíticos derivados del conflicto.

"Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia", expresó.

De acuerdo con el presidente argentino, ese proceso derivará en una competencia internacional más clara y ordenada, resultado del reacomodamiento político que podría surgir tras la actual crisis.

En síntesis, la visión expuesta por Javier Milei combina un diagnóstico de impacto económico transitorio, una interpretación geopolítica del conflicto y la expectativa de un reordenamiento del sistema internacional. Aunque reconoce los efectos inmediatos de la guerra en los mercados y en la actividad global, el mandatario sostiene que el enfrentamiento no debería extenderse en el tiempo y que sus consecuencias terminarán redefiniendo los equilibrios políticos en el escenario mundial.