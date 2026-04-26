Obtene tu credencial PAMI en simples pasos con esta guía básica para beneficiarios

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió una guía actualizada para que los afiliados accedan a su credencial desde la plataforma digital. El organismo habilita este recurso con el objetivo de simplificar la identificación en centros de salud y farmacias. El sistema concentra la información personal y de cobertura médica en un solo espacio, lo que agiliza cualquier trámite.

La herramienta digital permite gestionar la credencial sin depender del formato físico. El titular puede ingresar al sitio oficial y consultar sus datos en pocos pasos. La disponibilidad online evita traslados innecesarios y mejora la experiencia de uso para jubilados y pensionados.

El acceso a la credencial se realiza desde la sección "Mi Credencial" dentro del portal oficial. El usuario debe ingresar con sus datos personales para visualizar la información. La interfaz presenta los datos de forma clara y directa, facilitando la navegación dentro del sistema.

El entorno digital también contempla la consulta de información del grupo familiar. El titular puede visualizar credenciales vinculadas dentro de la misma plataforma. El sistema permite alternar sesiones entre afiliados simplificando la gestión cuando existen múltiples beneficiarios en un mismo hogar.

Credencial PAMI digital e impresa

El PAMI ofrece distintas opciones para presentar la credencial en cada gestión. El afiliado puede exhibir el documento directamente desde el celular en cualquier instancia de atención. El formato digital reemplaza la obligatoriedad del soporte físico, lo que reduce complicaciones al momento de acreditar identidad.

El organismo también permite descargar la credencial desde la web. El archivo se guarda en formato PDF para su almacenamiento. La descarga garantiza una copia accesible en todo momento, lo que brinda respaldo ante cualquier necesidad. La alternativa impresa mantiene vigencia para quienes prefieren el formato tradicional, o no tengan acceso a la tecnología.

El uso de la credencial digital impacta en la dinámica de atención. El acceso inmediato a los datos reduce tiempos en mostradores y consultas. La presentación desde dispositivos móviles agiliza la validación del afiliado y ordena el circuito de atención.

Pasos a seguir para obtener la credencial:

descargar la App: busca "PAMI" en la tienda de aplicaciones de tu celular (Google Play Store o App Store) e instalala

busca "PAMI" en la tienda de aplicaciones de tu celular (Google Play Store o App Store) e instalala registrarse: ingresa tu número de DNI y el número de trámite que figura en tu DNI tarjeta

ingresa tu número de DNI y el número de trámite que figura en tu DNI tarjeta visualizar: Una vez validado, tu credencial aparecerá en la pantalla principal de la aplicación para usarla en farmacias y turnos médicos

Otras formas de acceso:

credencial provisoria online: ingresa al sitio oficial de PAM, seleccioná "Credencial provisoria", completa tus datos (número de afiliación y DNI) e imprimila

ingresa al sitio oficial de PAM, seleccioná "Credencial provisoria", completa tus datos (número de afiliación y DNI) e imprimila terminales autogestión: podés imprimir tu credencial provisoria en las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

podés imprimir tu credencial provisoria en las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). credencial plástica: se envía automáticamente por correo al domicilio que figura en tu DNI. No es necesario realizar trámites presenciales para recibirla.

El organismo implementa medidas de seguridad para resguardar la información personal. El acceso a la plataforma requiere validación mediante datos del afiliado, y el sistema incorpora controles para evitar ingresos no autorizados, protegiendo así la identidad digital. La estructura del sistema limita la exposición de datos sensibles y la protección digital resguarda la privacidad de cada usuario.

El uso de la credencial digital se desarrolla dentro de un entorno seguro, donde el afiliado puede consultar su información sin riesgos asociados a la exposición de datos. El sistema mantiene estándares de seguridad en cada operación, lo que garantiza confidencialidad.

El organismo recomienda explorar esta herramienta para conocer sus funciones. El acceso se puede realizar desde computadora, tablet o teléfono móvil, y la compatibilidad con distintos dispositivos permite consultar la credencial en cualquier momento.