PAMI confirmó la continuidad de medicamentos e insumos gratuitos para jubilados durante junio

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de medicamentos, insumos médicos y elementos de asistencia destinados a jubilados y pensionados afiliados a la obra social.

La medida alcanza a millones de adultos mayores en todo el país y busca aliviar el impacto económico que representan los tratamientos médicos, los cuidados domiciliarios y las necesidades de movilidad, una situación que también beneficia a miles de afiliados en Catamarca.

Desde el organismo señalaron que la mayoría de los trámites pueden realizarse de manera digital a través de la plataforma "Mi PAMI", aunque también se mantienen las gestiones presenciales en las agencias habilitadas.

Además de reducir costos para los afiliados, el sistema apunta a disminuir traslados y tiempos de espera mediante herramientas digitales y, en algunos casos, con entregas a domicilio.

Qué insumos entrega PAMI sin costo

Gran parte de los beneficios requiere la presentación de una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por médicos de cabecera o especialistas habilitados dentro del sistema.

Entre los elementos que continúan con cobertura integral se encuentran los colchones antiescaras, destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de desarrollar lesiones por permanecer mucho tiempo acostadas.

También se mantiene la entrega de inodoros portátiles para afiliados con dificultades motrices o patologías que limitan el uso convencional del baño, con el objetivo de mejorar la autonomía y reducir riesgos de accidentes domésticos.

Otro de los insumos contemplados es el trapecio para cama, una estructura de apoyo que facilita la incorporación y los movimientos de pacientes con movilidad reducida.

En materia de salud visual, PAMI continuará brindando cobertura total para anteojos recetados. El beneficio incluye armazón y cristales sin costo adicional para quienes presenten la correspondiente receta oftalmológica.

La cobertura contempla un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales, una vez por año prestacional. La receta tiene una validez aproximada de 150 días y el retiro se realiza en ópticas adheridas al programa.

Pañales y apósitos con entrega domiciliaria

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables seguirá garantizando la provisión gratuita de pañales para adultos y apósitos.

Según informó PAMI, estos productos son entregados directamente en el domicilio registrado por el afiliado. La cantidad asignada depende del diagnóstico médico y de las necesidades establecidas por los profesionales tratantes.

Cómo acceder a los beneficios

Para solicitar la mayoría de las prestaciones es necesario contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un profesional habilitado por PAMI.

En aquellos casos donde el afiliado no disponga de la orden, podrá presentar documentación complementaria, como recetas manuales, Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación o historia clínica, según el beneficio solicitado.

Los trámites pueden iniciarse mediante la plataforma digital "Mi PAMI" o de manera presencial en las agencias de atención del organismo.

Medicamentos gratuitos

El programa también mantiene la cobertura especial para medicamentos esenciales destinados a tratamientos de enfermedades crónicas y patologías complejas.

Entre ellas se encuentran la diabetes, enfermedades oncológicas, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis, insuficiencia renal y otras afecciones que requieren medicación permanente.

Dependiendo de cada situación particular, algunos afiliados pueden acceder a la cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos, e incluso a una cantidad mayor en casos específicos contemplados por la normativa vigente.

La entrega se realiza en farmacias adheridas al sistema mediante receta electrónica, presentando el DNI y la credencial de afiliación.

La continuidad de estos programas representa un respaldo económico para jubilados y pensionados en un contexto de aumento de los costos asociados a la atención médica y los tratamientos prolongados.

Muchos de los elementos incluidos en la cobertura, como colchones antiescaras, accesorios de asistencia y pañales descartables, tienen valores elevados en el mercado privado, por lo que su provisión gratuita permite reducir significativamente los gastos de los afiliados.

Al mismo tiempo, el sistema busca facilitar el acceso a las prestaciones y evitar traslados innecesarios, especialmente para personas con movilidad reducida o que requieren asistencia permanente.