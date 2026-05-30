Jubilaciones de la Anses con suba, bono, aguinaldo y reintegro de Ganancias: cuánto se cobrará en junio

Con la publicación de la normativa correspondiente en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la suba de 2,58% de los haberes jubilatorios en junio y el pago del bono previsional, que será de $70.000 por vigésimo octavo mes consecutivo; es decir, seguirá congelado pese a la inflación. Con los pagos del sexto mes del año, además, se abonará la primera cuota del aguinaldo. Y, en algunos casos, habrá devoluciones de montos descontados durante 2025 por el impuesto a las ganancias.

Además, la Anses dio a conocer el cronograma de pagos del mes. Quienes cobran el haber mínimo recibirán su ingreso, incluyendo aguinaldo, entre el lunes 8 y el lunes 22 de junio (la fecha exacta depende de la terminación del número de documento). Para quienes perciben haberes mayores al básico, el dinero estará disponible entre el martes 23 y el lunes 29 de junio. Y las pensiones no contributivas se abonarán entre el lunes 8 y el viernes 12, siempre del mes próximo.

Con el reajuste mensual -que replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, según el Indec- el haber mínimo queda en $403.317,99 y el máximo, en $2.713.948,17, según los montos en bruto expresados en la resolución 139 de la Anses. Una vez descontado el aporte para financiar el PAMI y según cálculos de este medio, los ingresos son, en cada caso, de $391.218 y de $2.563.211 (es posible que se resten del haber bruto también otros montos, como los de las cuotas de una moratoria por aportes no hechos en su momento).

A esos importes se les suma el aguinaldo y, para los jubilados de menores ingresos, el bono o refuerzo de $70.000, cuyo pago fue oficializado por el decreto 399 del Poder Ejecutivo.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado en el semestre, es decir, del correspondiente a junio (con el reajuste de 2,58%), sin considerar en el cálculo el bono. Sumando los diferentes conceptos, los titulares de un haber mínimo recibirán en total $674.976,99, en bruto, y $656.827,67 en mano (ya restado el aporte al PAMI).

En el caso de quienes perciben el haber máximo del sistema, el ingreso mensual más el aguinaldo será de $4.070.922,25 en bruto, y de $3.844.816,22 de bolsillo.

Ganancias

Por otra parte, el mes próximo un grupo de jubilados recibirá un monto en concepto de devolución de una parte del impuesto a las ganancias descontado de los haberes durante 2025. Según fuentes de la Anses, en algunos casos esa devolución se hizo ya con los haberes de este mes, mientras que en otros casos eso ocurrirá en junio.

Si cumplen ciertos requisitos, los jubilados están alcanzados por el tributo desde una base mínima especial, equivalente al haber mínimo multiplicado por ocho (este mes de mayo ese monto es de $3.145.392,80 y, por tanto, se paga impuesto si el ingreso neto es superior, algo que en el caso de las prestaciones de la Anses ocurre, por ejemplo, si se ganó un juicio contra la aplicación de topes).

Al igual que lo ocurrido con los asalariados que tuvieron retenciones de Ganancias el año pasado, las devoluciones del impuesto a jubilados son consecuencia, por un lado, de la forma en que se hace el reajuste por inflación de las variables que intervienen en el cálculo del tributo. De acuerdo con lo que marca la normativa, en esta época del año se hace el cálculo final del impuesto por lo percibido en 2025, y para esa cuenta se considera un esquema con valores actualizados, diferentes de los que se usaron para calcular las retenciones de los haberes en cada mes de 2025 (esa actualización lleva a un alivio de la carga, es decir, favorece al empleado o jubilado).

Una segunda razón por la que pueden surgir saldos a favor es que las personas hayan declarado gastos deducibles que no fueron considerados en el cálculo de lo que se retuvo durante 2025. Aplicar deducciones tiene como efecto un alivio del tributo. Y un tercer motivo que puede explicar los saldos favorables a jubilados es que, con la liquidación definitiva del impuesto de 2025, se concreta el reintegro de las percepciones por adquisición de moneda extranjera o por compras en el exterior, correspondientes a operaciones hechas el año pasado. Siempre y cuando, claro, la solicitud de devolución haya sido cargada a tiempo -al igual que la declaración de gastos deducibles- en el formulario del Siradig, que se completa en el sitio de ARCA.

Datos del semestre

En el primer semestre del año, el aumento nominal de los haberes (sin bono) llega a 18,3%, un índice que está en línea con la inflación estimada por varios economistas para el período, o que se ubica incluso un poco por arriba. Ese nivel de suba impacta en los ingresos de alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados del sistema contributivo (son algo más de 3 millones, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social). Quienes están en este grupo no reciben el bono y son quienes más poder de compra perdieron en años anteriores, sobre todo entre 2020 y 2023.

Para los que perciben el monto conformado por el haber mínimo más $70.000, el reajuste de la primera mitad de 2026 es inferior, dado el congelamiento del bono: de 15,2%. Ese porcentaje de suba nominal no compensará la suba promedio de precios según la medición del Indec que, según se estima, sería de entre 17% y 18%. El refuerzo está en el mismo valor nominal desde marzo de 2024, aun cuando la inflación del período comprendido entre ese mes y junio próximo rondaría -según se estima- el 120%.

Pagos no contributivos

Las prestaciones que no requieren aportes para su otorgamiento tienen también actualización mensual por inflación, bono y aguinaldo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años, pasa a $322.654,39, según se oficializó. Sumado el bono de $70.000, el importe queda en $392.654. Y considerando la cuota del aguinaldo, la cifra es, en bruto, de $553.981,59. En mano, el ingreso total de junio llega a $539.462,14.

Las pensiones no contributivas por invalidez, por su parte, serán en junio de $282.322,59. Agregados el bono y el aguinaldo, el importe total llegará a $493.483,89, en bruto, y a $480.779,37, en neto.

Incremento de aportes

Siguiendo la regla de movilidad (reajustes mensuales por inflación), se incrementan también los montos de las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% de la remuneración bruta de los trabajadores en actividad. Los valores de junio serán, respectivamente y según confirmó la resolución 139 de la Anses, de $135.837,40 y $4.414.652,38.

Así, los sueldos mayores a esta última cifra -sin importar de cuánto sean- tendrán un descuento de $750.490,90 por los tres conceptos citados. Y se actualizarán los aportes previsionales que abonan cada mes los inscriptos en el régimen de autónomos.

A la vez, el valor de cada mes de aporte que puede comprar un grupo de personas activas para cumplir con el requisito de contribuciones y poder jubilarse, según el sistema previsto en la ley 27.705, será en junio de $39.392,85. Es una cifra que también se actualiza mensualmente según la variación del IPC. Por ejemplo, la compra de cinco años de aportes tendrá un costo de $2.363.571.