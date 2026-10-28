Paritaria de Comercio: acordaron un aumento del 5,7%, bono de $50.000 y adicional de $120 mil

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales que representan al sector alcanzaron un acuerdo paritario que establece un aumento salarial del 5,7% y un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías. El entendimiento se concretó en el marco de la negociación mercantil y contempla una actualización de las remuneraciones durante los últimos tres meses de 2026.

El incremento se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N.º 130/75. Para determinar la base de cálculo, se tomarán como referencia los valores abonados en septiembre, incluidas las sumas de carácter no remunerativo fijadas para ese mes.

De acuerdo con lo establecido en el acta, la actualización no se aplicará de una sola vez, sino mediante tres tramos mensuales consecutivos. El esquema contempla un incremento del 1,9% a partir de octubre, otro 1,9% desde noviembre y un tercer 1,9% desde diciembre.

De esta manera, el entendimiento distribuye el aumento trimestral en tres etapas, con el objetivo de actualizar las escalas salariales durante el período comprendido entre octubre y diciembre. La aplicación se realizará conforme a los porcentajes y las condiciones establecidos por las partes en el acuerdo paritario.

Cómo se aplicará el aumento del 5,7%

El esquema acordado por la representación sindical y las cámaras empresariales establece tres incrementos sucesivos del 1,9% cada uno. Los porcentajes corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente.

El cronograma salarial quedó establecido de la siguiente manera:

Octubre de 2026: incremento del 1,9%.

Noviembre de 2026: incremento del 1,9%.

Diciembre de 2026: incremento del 1,9%.

La actualización se calculará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75, tomando como referencia los importes abonados en septiembre, más las sumas no remunerativas fijadas para ese período.

El acuerdo comprende a todas las categorías de empleados de Comercio y forma parte de la negociación trimestral alcanzada entre FAECyS y las entidades empresariales del sector.

La distribución gradual permite que los porcentajes se incorporen mes a mes durante el último trimestre del año. En ese marco, el acuerdo establece las condiciones para la actualización salarial hasta diciembre, mientras que la evolución económica posterior será objeto de una nueva instancia de análisis entre las partes.

Un bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas

Además del aumento salarial, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria de $50.000 para todas las categorías. Se trata de un monto por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, que será abonado en dos partes iguales.

La distribución prevista establece que la primera cuota se pagará junto con el sueldo correspondiente a octubre, mientras que la segunda se liquidará con el salario de noviembre. El cronograma del bono quedó organizado de la siguiente manera:

Primera cuota: $25.000, junto con el sueldo de octubre.

Segunda cuota: $25.000, con el salario de noviembre.

Total del bono extraordinario: $50.000.

La suma se incorpora como un componente adicional al aumento porcentual acordado para el trimestre. Su carácter no remunerativo y no acumulativo quedó expresamente establecido en el acta firmada por las partes.

De esta manera, durante octubre y noviembre los trabajadores comprendidos en el acuerdo recibirán, además de las actualizaciones salariales correspondientes, una de las dos cuotas del bono extraordinario.

Se mantiene el adicional de $120.000 de la paritaria anterior

Otro de los puntos incluidos en el entendimiento es la continuidad de las sumas fijas otorgadas en acuerdos anteriores. El acta-acuerdo firmada este martes ratificó la vigencia de esos conceptos y, en particular, el mantenimiento del adicional de $120.000 que se venía percibiendo desde la paritaria anterior.

Según informó el portal Mundo Gremial, las empresas deberán mantener la liquidación de ese adicional, que continuará pagándose íntegramente durante los tres meses comprendidos en la actual resolución convencional.

La continuidad del monto fijo constituye uno de los componentes del acuerdo, junto con los incrementos mensuales y el bono extraordinario de $50.000. Por lo tanto, el entendimiento no se limita a establecer nuevas subas porcentuales, sino que también ratifica la vigencia de sumas previamente acordadas. En el caso del adicional de $120.000, la disposición prevé que se mantenga durante octubre, noviembre y diciembre, sin interrupciones en el período contemplado.

Esta definición forma parte de las condiciones pactadas entre la representación sindical y las cámaras empresariales para el último trimestre de 2026.

Vigencia desde octubre y revisión en enero de 2027

El acuerdo alcanzado por FAECyS y las cámaras empresariales tiene vigencia desde el 1.º de octubre de 2026. Además, las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en enero de 2027 para analizar los cambios que pudieran haberse registrado en la situación económica a nivel nacional.

La próxima instancia de negociación permitirá revisar la evolución del escenario económico una vez concluido el período contemplado en el entendimiento actual. El compromiso de volver a reunirse quedó incorporado como parte de las condiciones acordadas.

De esta manera, el convenio establece un marco salarial para los últimos tres meses del año y prevé una nueva instancia de diálogo al comienzo de 2027, cuando las partes evaluarán las variaciones económicas registradas.

La vigencia desde octubre determina el período de aplicación del acuerdo, mientras que la reunión prevista para enero deja abierta la posibilidad de analizar los cambios que se produzcan en el contexto nacional.