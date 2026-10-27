El dólar bajó tras la agitada jornada del lunes: a cuánto cotizó

El dólar bajó desde niveles récord en todos los segmentos del mercado cambiario, tras una jornada marcada por la mayor demanda de cobertura y el impacto regional de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

El lunes, el Banco Central (BCRA) interrumpió una racha de 19 ruedas consecutivas con compras de divisas, mientras que el tipo de cambio mayorista registró su mayor incremento diario desde agosto.

La cotización mayorista cerró este martes en $1.538, dos pesos por debajo del último máximo histórico, y cortó con siete jornadas consecutivas en alza.

En lo que va de octubre, el tipo de cambio oficial registra un incremento de $22.

Pese a esta recuperación, se mantiene un 26,3% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.946,73.

En paralelo, el dólar minorista cotizó a $1.560 en el Banco Nación, mientras que el promedio del BCRA lo ubicó en $1.560,37. A su vez, el blue operó en los $1.575.

Dentro de los contratos futuros que operan en Matba Rofex toda la curva operó con descensos (después de sufrir una jornada demandada en la previa). Así el contrato a fin de año se ubicó en los $1.596,5.

Los tipos de cambios financieros, en tanto, también caen: el MEP se ubica en los $1.555,33, mientras que el CCL opera en los $1.652,08.